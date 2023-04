"Kto będzie wcześniej, ten więcej zarobi". Wołodymyr Zełenski zaprasza polskie firmy

Polsko-ukraiński potencjał gospodarczy, energetyczny i społeczny w przestrzeni bałtycko-czarnomorskiej zapewni dziesięciolecia wzrostu dla naszych narodów - podkreślił w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaprosił też polskie firmy do odbudowy jego kraju.

Ukraina i Polska są w stanie napełnić nową, bezpieczną i technologiczną treścią całą przestrzeń między Bałtykiem a Morzem Czarnym - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Nasz potencjał gospodarczy, energetyczny, społeczny, humanitarny i kulturalny w przestrzeni bałtycko-czarnomorskiej, zapewni dziesięciolecia wzrostu dla naszych narodów, dla całej Europy i każdego naszego partnera - dodał.

Prezydent Ukrainy podziękował polskim przedsiębiorcom za wsparcie Ukrainy, że mimo zagrożenia związanego z rosyjską agresją, polskie firmy kontynuują swoją działalność na Ukrainie także w jej wschodnich regionach.

Wołodymyr Zełenski zaprosił polski biznes do odbudowy Ukrainy

Prezydent Ukrainy wraz z prezydentem Polski wystąpili podczas Polsko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego, które odbywało się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. W trakcie forum dyskutowano m.in. o potencjale polskich i ukraińskich firm w odbudowie Ukrainy.

Prezydent przyznał, że są pewne trudne sprawy między Polską, a Ukrainą, ale - w jego przekonaniu - te trudności nie są wielkie w perspektywie naszej przyszłej współpracy. Jednocześnie zaprosił polski biznes "do odbudowy Ukrainy, do odbudowy przyszłości Ukrainy".

"Zapraszamy polskich biznesmenów do aktywnego wejścia na ukraiński rynek. Myślę, że Polska jest przekonana do naszego zwycięstwa. Zatem, kto będzie wcześniej, ten z pewnością więcej zarobi. Zapraszamy" - powiedział ukraiński prezydent.

Wołodymyr Zełenski podczas forum zwrócił uwagę, że kiedy jechał do Warszawy, widział po drodze wiele ciężarówek, które kierowały się w stronę jego kraju. Podkreślił, że był to bardzo optymistyczny widok świadczący o tym, że polski biznes współpracuje z Ukrainą i wierzy w ten kraj. Jego zdaniem świadczy to o tym, że jego kraj ma przyszłość.

Prezydent podziękował polskim przedsiębiorcom za wsparcie Ukrainy, że mimo zagrożenia związanego z rosyjską agresją, polskie firmy kontynuują swoją działalność na Ukrainie także w jej wschodnich regionach. "Wdzięczny jestem za każde pracujące przedsiębiorstwo, za każde miejsce pracy, które tworzy dobrobyt Ukraińców i Polaków" - zaznaczył.

Zełenski dodał, że chciałby również wyróżnić polski biznes, który porzucił rynek rosyjski. "Dziękuję wam za to, że jesteście ludzcy a nie pragmatyczni (...) Jest to inwestycja w naszą wspólną przyszłość i wspólne zwycięstwo nad rosyjską agresją" - zaznaczył.

PGZ i ARTeM rozpoczynają współpracę przy produkcji amunicji

Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska spółka ARTeM podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie zawarły porozumienie o współpracy przy produkcji amunicji czołgowej. Porozumienie pozwoli zwiększyć zakres naszego wsparcia dla Ukrainy - powiedział prezes PGZ Sebastian Chwałek.

Podpisanie porozumienia odbyło się w środę w KPRM, w obecności prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z premierem Mateusza Morawieckiego oraz szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina.

Porozumienie określa zasady współpracy obu podmiotów przy produkcji amunicji czołgowej kalibru 125mm. "Od pierwszego dnia wojny udzielamy wsparcia stronie ukraińskiej. Mamy świadomość, że równie ważne jak dostawy nowoczesnego sprzętu jest zapewnienie odpowiednich ilości amunicji do niego. Dlatego dziś podpisaliśmy porozumienie, które pozwoli nam jeszcze zwiększyć zakres wsparcia w zakresie amunicyjnym, jakiego już teraz udzielamy naszym sąsiadom" - podkreślił cytowany w komunikacie PGZ prezes spółki Sebastian Chwałek.

Zgodnie z zapisami porozumienia obie obie strony zdecydowały, że w najbliższym czasie powstaną we wspólnie wybranej lokalizacji powstaną nowe linie produkcyjne, które pozwolą na wytwarzanie dużych ilości amunicji czołgowej 125mm przeznaczonej na potrzeby armii ukraińskiej.

MESKO: to potwierdzenie naszego partnerstwa biznesowego

"Strona polska zadeklarowała przekazanie na ten cel nie tylko posiadanej technologii wytwarzania tego typu amunicji, ale także potrzebnych do tego urządzeń. Niezbędne do produkcji amunicji komponenty dostarczać będą obie strony stosownie do posiadanych środków i możliwości. Zarówno należąca do Grupy Kapitałowej PGZ spółka MESKO S.A., jak i ukraińska spółka ARTeM posiadają w tym obszarze niezbędne kompetencje, doświadczenie i przygotowane kadry" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach PGZ.

"Dzisiejsze porozumienie, traktujemy jako potwierdzenie także naszego partnerstwa biznesowego. Dla MESKO to kolejny już krok w dynamicznym rozwoju firmy, a tym samym zapowiedź realizacji kolejnych inicjatyw międzynarodowych w całej Grupie Amunicyjno-Rakietowej" - powiedział Przemysław Kowalczuk z zarządu MESKO S.A - jednej ze spółek wchodzących w skład PGZ, jednego z najważniejszych producentów amunicji w Polsce.

