Kto daje i odbiera... czyli kłopot z podatkiem od umorzonych subwencji z PFR

Przedsiębiorcy czekają na decyzję MF w sprawie zwolnienia beneficjentów tarczy PFR z płatności podatku od umorzonych subwencji. Słychać głosy, że przedłużanie prac nad zmianami w przepisach podatkowych to problem natury politycznej. Rząd po prostu chce odzyskać dla budżetu część kwot z tarczy finansowej, bez oglądania się na firmy. Jak kwituje sytuację dr Wojciech Warski, przedsiębiorca i ekspert Pracodawców RP, "kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera".

Na początku czerwca w tej sprawie interweniowała Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Jej przewodniczący, prof. Adam Mariański, zaapelował do ministra finansów o niezwłoczne podjęcie działań, które mają zapobiec opodatkowaniu firm, które skorzystały z tarczy.- Opodatkowanie umorzenia subwencji będzie miało negatywny wpływ na podmioty, które uzyskały pomoc w ramach tego instrumentu. Staną one bowiem przed koniecznością zapłaty podatku, którego nie przewidziały i który terminowo nałoży się u nich z koniecznością zwrotu części nieumorzonej dotacji. Może to spowodować zachwianie płynności finansowej - zwłaszcza u małych podmiotów - ostrzegał w apelu do ministra Kościńskiego prof. Adam Mariański.Jak podkreślał przewodniczący samorządu doradców podatkowych, problem opodatkowania umorzonych kwot subwencji może dotyczyć różnorodnych podatników - od tych najmniejszych po firmy średniej wielkości. Dlatego, zdaniem KIDP, wymaga to podjęcia kompleksowych działań i zmian w wielu aktach prawnych, na co pozostało bardzo mało czasu.Pierwotnie termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od umorzonej części subwencji przypadał na 21 czerwca 2021 roku. Firmy dostały jednak więcej czasu na ewentualne rozliczenia podatkowe po tym, jak PFR o jeden dzień przesunął - z 31 maja na 1 czerwca - decyzje umarzające środki z tarczy.- Zrobiliśmy to na prośbę i po uzgodnieniach z Ministerstwem Finansów - właśnie po to, by przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencje w kwietniu 2020 r. i umarzali je w maju tego roku, nie mieli obowiązku podatkowego w czerwcu - tłumaczył wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, dodając, że w efekcie przedsiębiorcy, którzy dostali wsparcie w czerwcu, będą mieli czas na rozliczenie podatkowe do 20 lipca.Czytaj więcej: Marczuk: Firmy, którym umorzyliśmy subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu Tyle że i ten dodatkowy czas się kurczy... Przedsiębiorcy wciąż czekają na przepisy, które pozwolą im uzyskać zwolnienie z PIT i CIT od umorzonej subwencji, a decyzji resortu finansów wciąż nie ma.Jak zwracają uwagę eksperci podatkowi - Dominika Widła i Paweł Malewski z Kancelarii PragmatIQ, - w tym momencie Ministerstwo Finansów przedstawiło jedynie plany wprowadzenia zwolnienia z przychodu z tytułu umorzenia tarczy PFR w oficjalnych dokumentach związanych z aktualizacją programu konwergencji (APK) przesyłanych do Komisji Europejskiej.

Resort finansów uspokaja, eksperci ostrzegają

Co z kosztami?

Bałagan podatkowy

Nieuniknione korekty

Polityka w biznesie

Mało czasu na zmiany

Dokument ten nie jest jednak wiążący dla Ministerstwa...- Jeśli się okaże, że zwolnienie nie zostanie wprowadzone, tysiące beneficjentów subwencji z PFR nie tylko spłaci nieumorzoną część tarczy, ale także będzie zobowiązane w kolejnym miesiącu po umorzeniu zapłacić od umorzonej kwoty podatek (według stawki, zgodnie z którą rozliczają się w podatku dochodowym). Podatek od umorzenia należałoby wtedy płacić w ramach zaliczki - czyli do 20. dnia kolejnego miesiąca lub kwartału po umorzeniu - wyjaśnia Dominika Widła, doradca podatkowy.Pierwsze decyzje o umorzeniu kwot subwencji z tarczy PFR wydano w czerwcu. Oznacza to, że do momentu uiszczenia zaliczki na podatek za czerwiec, czyli do 20 lipca, żadna firma nie będzie miała formalnych trudności z uwagi na brak decyzji MF.- Jeśli do tego terminu zwolnienie nie zostanie wprowadzone, podatnicy, którzy nie zapłacą podatku w terminie, ryzykują potencjalnymi odsetkami od braku tych płatności - dodaje jednakże Paweł Malewski, konsultant ds. prawa podatkowego.Z pytaniem o prace nad niezbędnymi do zwolnienia zmianami w przepisach podatkowych, a także - co ważnie - o termin ich ogłoszenia, zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi resort zapewnia, że zdąży na czas."Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął umarzanie subwencji finansowych od 1 czerwca br. W związku z tym termin na rozliczenie ewentualnego podatku dochodowego od bezzwrotnej pomocy z Tarczy Finansowej PFR upłynie najwcześniej 20 lipca br. Decyzja MF w sprawie podatku od umorzonej części subwencji z PFR zostanie ogłoszona przed upływem tego terminu" - odpowiedziało na pytania WNP.PL biuro prasowe MF.Specjaliści zwracają jednak uwagę, że niezależnie od tego, sytuacja, w której przedsiębiorcy nie wiedzą, czy za niecały miesiąc będą musieli płacić w wielu przypadkach duży podatek, czy nie, jest na pewno problemem utrudniającym decyzje biznesowe.- W biznesie najgorsza jest niepewność. W tym przypadku firmy były bardzo długo utrzymywane w przeświadczeniu, że ideą tarczy finansowej PFR było wsparcie płynności firm, ale również ryczałtowa rekompensata strat wywołanych administracyjnymi decyzjami o ograniczeniu działalności w czasie pandemii. W związku z tym wszyscy domniemywali poprzez logiczne rozumowanie, że nie będzie to traktowane jako darowizna, lecz właśnie jako rekompensata - mówi dr Wojciech Warski, przedsiębiorca i ekspert Pracodawców RP.Wskazuje przy tym, że potwierdzeniem tego sposobu myślenia była decyzja o nieopodatkowaniu mikropożyczek, czyli zwolnieniu ich przedmiotowo z PIT i CIT.Innym ważnym elementem w tej dyskusji pozostaje kwestia wyliczenia dochodu z przychodów sfinansowanych z tych środków.W przypadku małych i średnich firm, czyli tych najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, wskazanie konkretnych przychodów i przypisanych im kosztów uzyskania jest problematyczne, a często wręcz niewykonalne. Co za tym idzie: konieczność korekty kosztów o koszty uzyskania wybranych przychodów byłaby czynnością wysoce absorbującą i bardzo niejednoznaczną.Dlatego przedsiębiorcy założyli korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, czyli zwolnienie beneficjentów tarczy PFR z płatności podatku od umorzonych subwencji.- Można jednak wyobrazić sobie zupełnie inne, mniej racjonalne stanowisko rządu... Wtedy - paradoksalnie - większym problemem dla firm staje się konieczność gruntownego przeliczania należności podatkowych za 2020 rok niż same te należności - mówi dr Wojciech Warski.Firmy, które przetrwały pandemię, zapewne nie upadną po (ewentualnej) zapłacie tego podatku. Dużo większym zagrożeniem dla nich może być natomiast bałagan podatkowy „last minute", możliwe błędy wynikające z konieczności "wyrzucenia" kosztów z ksiąg firm i szybkiego przeliczenia podatków, a także ograniczenie możliwości planowania finansowego.To po prostu kolejne utrudnienie działalności, co - zwłaszcza w przypadku małych i średnich firm - jest dolegliwe. W większości przypadków bowiem nie dysponują one, jak wiadomo, rozbudowanym aparatem administracyjnym i księgowym.Ekspert zwraca uwagę także na kolejny problem, który rodzi się z powodu braku decyzji MF co do opodatkowania umorzonych subwencji: konieczność korekty sprawozdań finansowych.- Wystarczy spojrzeć w kalendarz. Obecnie konieczność sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przesunięto na 30 czerwca, czyli plus trzy miesiące. W przypadku decyzji o opodatkowaniu umorzonych subwencji trzeba będzie wszystkie sprawozdania finansowe robić na nowo... W konsekwencji termin nie będzie dochowany, a na badania bilansów i zwoływanie zgromadzeń statutowych, rozliczających firmy zostanie bardzo mało czasu - podkreśla dr Wojciech Warski.Dlaczego zatem rząd przedłuża prace nad stosownymi rozwiązaniami?Ekspert Pracodawców RP uważa, że odpowiedź jest bardzo prosta i nie jest ona natury biznesowej czy finansowej. Jego zdaniem jest to po prostu problem natury politycznej.- W rządzie są pokusy, żeby odzyskać dla budżetu części kwot z tarczy finansowej - bez oglądania się na dalsze osłabianie kapitałowe firm. Jako przedsiębiorca i wiceszef organizacji pracodawców powiem przewrotnie, że jeżeli rząd było stać na wydatkowanie w szczycie pandemii 20 mld zł na 14. emeryturę, to tym bardziej racjonalny gabinet nie powinien się wahać nad pozostawieniem tych drobnych kapitałów w firmach, które mogą dać im wsparcie rozwojowe w trudnym, popandemicznym czasie... A poza tym, dodam złośliwie, "kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera" - podsumowuje dr Wojciech Warski.Mimo zapewnień resortu finansów, że wyczekiwane zmiany w przepisach podatkowych, które uregulują kwestię opodatkowania umorzeń subwencji z tarczy, pojawią się na czas, eksperci podatkowi i przedsiębiorcy są zgodni: czasu jest coraz mniej.Zdaniem Dominiki Widły i Pawła Malewskiego z Kancelarii PragmatIQ, najszybszym sposobem na wprowadzenie zwolnienia przychodu z umorzenia subwencji od podatku byłoby obecnie wydanie przez ministra finansów rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku (zwolnieniu, wyłączeniu z przychodu itp.).- Bez problemu może w nim również określić warunki i grupy przedsiębiorców, którym takie zwolnienie by przysługiwało. Nie ma już czasu na zmiany legislacyjne - dodają eksperci podatkowi.Zdaniem Wojciecha Warskiego, eksperta Pracodawców RP, resort finansów powinien podjąć szybką decyzję o odstąpieniu od opodatkowania umorzenia, traktowanego jako odszkodowanie od państwa. Niezbędna jest także jednoznaczna interpretacja o zaniechaniu wyłączania z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z umorzonej części subwencji.