Kto kupił złoto, ten teraz zyskuje

Począwszy od 2023 roku widać wyraźny wzrost cen złota, bo aż o 4,5 proc., jeśli patrzeć na wyceny w złotym, a o aż 5,5 proc. w dolarze. Większe zainteresowanie kupnem kruszcu widać już od dłuższego czasu, co jest związane ze słabnącą wartością dolara.

Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex, zwraca uwagę w swoim komentarzu, że jeśli chcemy inwestować w złoto, to mimo wzrostów będzie to wymagać cierpliwości i nie należy się spodziewać szybkiego zysku. Złoto wypracuje go nam raczej w perspektywie długofalowej. Pawlak uważa, że 2023 będzie jednak szczęśliwy dla posiadaczy tego kruszcu.

- Zwiększone zainteresowanie złotem widać już od dłuższego czasu, a co istotne, tendencja ta się utrzymuje i umacnia. Przykładowo, sprzedaż złota zanotowana przez grupę Tavex w 2022 roku przekroczyła tę z 2021 roku o około 25 proc. Wzrost popularności tego kruszcu potwierdza również Światowa Rada Złota, która podaje, że w III kwartale 2022 roku globalny popyt na złoto (bez uwzględnienia rynku pozagiełdowego OTC) był o 28 proc. wyższy wobec analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniósł 1.181,5 ton. Rok 2022 zakończył się najwyższą sprzedażą złota od roku 1967 - czytamy w analizie Pawlaka.

Warto zwrócić uwagę, że według Światowej Rady Złota na początku stycznia 2023 roku Polska posiadała największe rezerwy złota w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszych skarbcach znajduje się 228,67 ton kruszcu.

Przyczynami obecnych wzrostów cen złota są słabnący dolar, a także spadek inflacji w USA i spodziewane wolniejsze podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych. W 2023 roku można podejrzewać, że będziemy mieć do czynienia z umiarkowanym wzrostem na rynku złota.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl