Kto może się ubiegać o zamówienia w Polsce i na jakich warunkach?

Dostęp do polskiego rynku zamówień publicznych. Czy w każdym przypadku powinien być nieograniczony - nad tym zagadnieniem zastanawia się w opinii dla portalu WNP.PL dr Wojciech Hartung, counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Równe traktowanie przedsiębiorców

Właściwe miejsce

Co równie istotne, zasada równego traktowania powinna dotyczyć sytuacji porównywalnych. Trudno jednak za takie uznać przypadki, w których produkcja danego towaru odbywa się z zastosowaniem (i przestrzeganiem) surowych przepisów np. dotyczących ochrony środowiska, standardów pracy i płacy z przypadkami, gdzie normy takie mają znacznie obniżony standard.W sposób oczywisty nie ma tu mowy o porównywalności, a tym samym o rzeczywistym przestrzeganiu warunków równego traktowania.O ile obecnie obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje rozwiązanie, które zdaje się pozwalać zamawiającym na różnicowanie tych nieporównywalnych sytuacji, o tyle w procedowanym w Parlamencie projekcie (druk Sejmowy 3624) takich instrumentów brakuje.To dziwi, szczególnie w sytuacji, w której po raz pierwszy wprowadza się do przepisów pojęcie polityki zakupowej państwa. Jednym z jej elementów powinno być stworzenie odpowiedniego instrumentarium, dzięki któremu tę politykę będzie można prowadzić. Jednym z jej elementów może być odpowiednie traktowanie wykonawców i świadczeń pochodzących z państw trzecich w stosunku do unijnych.Może to być usprawiedliwione z jednej strony traktowaniem naszych (unijnych) przedsiębiorców i naszych (unijnych) świadczeń w tych krajach, a z drugiej warunkami prowadzenia działalności gospodarczej w tych państwach w porównaniu z tymi obowiązującymi u nas (w UE).Wskazówki w tym zakresie zostały wreszcie niedawno przedstawione przez Komisję Europejską i z niewiadomych (a przynajmniej nie ujawnionych publicznie) przyczyn nie znajdują jednoznacznego odzwierciedlenia w naszych projektowanych przepisach.Przyjęcie przepisów pozwalających na odpowiednie traktowanie wykonawców i świadczeń pochodzących z państw trzecich należy do ustawodawcy krajowego. Polski i unijny (a także ten obejmujący Europejski Obszar Gospodarczy) rynek uznajemy za wspólny, co oznacza, że zarówno wykonawcy działający na jego obszarze jak i świadczenia na nim powstające powinniśmy traktować na równych zasadach. To fundament jednolitego rynku.Jednak rynek ten jest jednolity, ponieważ obowiązują na nim co do zasady identyczne lub co najmniej bardzo zbliżone zasady, ustanawiane przez prawo unijne, najczęściej w dyrektywach (czego przykładem są dyrektywy dotyczące zamówień publicznych).W zderzeniu z innymi rynkami, na których reguły funkcjonowania są odmienne (czasem bardziej restrykcyjne, czasem mniej), z jakąkolwiek jednolitością mowy nie ma.Próby jej wprowadzenia mogą wynikać z porozumień międzynarodowych o charakterze dwu i wielostronnym. Idea, która im towarzyszy, sprowadza się do wysiłków ustanowienia podobnych warunków funkcjonowania tak, aby można było mówić o rzeczywistej porównywalności.W przypadku zamówień publicznych chodzi przede wszystkim o to, żeby wykonawcy krajowi i unijni mieli możliwość ubiegania się o zamówienia w innych krajach tak, jak przedsiębiorcy z tych krajów mogą startować w naszych przetargach. Oczywiście, można od takiej symetryczności odejść, jednak wydaje się, że powinno to być uzasadnione polityką zakupową państwa właśnie.Mówiąc o różnicowaniu w traktowaniu wykonawców i świadczeń pochodzących z państw trzecich nie chodzi w żadnym razie o ustawowy zakaz ubiegania się o zamówienia przez podmioty z państw trzecich, ale raczej o przewidzenie możliwości wprowadzenia ograniczenia przez zamawiającego w konkretnym postępowaniu lub o przewidzenie warunków i kryteriów różnicujących sytuację wykonawców unijnych i innych.W tym też kierunku zmierza wspomniany Komunikat KE. Podkreśla się w nim m.in. dodatkowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze świadomą polityką klimatyczną, którym podlegają przedsiębiorcy unijni w stosunku do wykonawców działających w państwach trzecich. Podobnie rzecz się ma w przypadku polityki społecznej lub zasad dotyczących pomocy publicznej.Jak słusznie się podnosi w dokumencie komisyjnym, stworzenie odpowiednich instrumentów legislacyjnych i ich właściwe wykorzystywanie w praktyce przez zamawiających powinno mieć na celu uzyskanie najwyższych standardów realizowanych zadań przy jednoczesnym zapewnieniu równych szans pomiędzy unijnymi i innymi wykonawcami ubiegającymi się o zamówienia publiczne.Wydaje się, że nowe Prawo zamówień publicznych jest właściwym miejscem, aby o takich instrumentach, które można by określić jako kompensacyjne, pomyśleć, a przynajmniej nie pozbawiać możliwości korzystania z nich przez zamawiających, którzy zamierzaliby je zastosować w konkretnych przypadkach.Z uwagi na wagę tego zagadnienia, warto byłoby, by taki ewentualny mechanizm było możliwie jasny i zrozumiały, co dawałoby komfort w jego stosowaniu. Wzorem rozwiązań w innych krajach, za właściwe wydaje się jednoznaczne przyznanie zamawiającym uprawnienia do ustanawiania zasad i warunków udziału wykonawców i świadczeń z krajów trzecich w konkretnych postępowaniach.Należałoby przy tym przyjąć domniemanie, że o ile zamawiający nie zdecyduje inaczej, zamówienie będzie otwarte dla wszystkich wykonawców i świadczeń niezależnie od kraju pochodzenia.Nie ulega wątpliwości, że takie mechanizmy będą wymagały od zamawiających większej aktywności; to wpisuje się zaś dobrze w obowiązki prowadzenia analiz przedrealizacyjnych, które przewiduje projekt nowej ustawy.