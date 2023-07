Kto odpowiada za mocne wzrosty cen? Chciwe firmy, rząd czy NBP?

W czerwcu roczna inflacja obniżyła się do 11,5 proc., najniższego poziomu od ponad roku. To cały czas jednak dużo i przekłada się to na wyraźne wzrosty cen.

W przekazach zachodnich mediów pojawiają się informacje, że inflacja nakręcana jest przez chciwe przedsiębiorstwa (nazwijmy to chciwą inflacją), które wykorzystały okazję do podniesienia marż - czytamy w serwisie Business Insider Polska (BI).

Wzrost zysków firm może być odpowiedzialny za 45 proc. wzrostu inflacji w strefie euro

Pod powyższą tezą podpisali się ostatnio ekonomiści Banku Pekao. Zwracają oni uwagę na raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w którym wykazano, że wzrost zysków firm może „być odpowiedzialny” za 45 proc. wzrostu inflacji w strefie euro w ostatnich dwóch latach. Podobnie wypowiadali się przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego, a także Narodowego Banku Polskiego.

Jak pisze Business Insider Polska, to nie jest koniec podobnych, kontrowersyjnych opinii. W cytatach amerykańskiego magazynu „Fortune” znalazły się wypowiedzi ekonomistów, którzy krytykowali to, że rosnącym kosztom firm towarzyszą coraz większe zyski. Ich zdaniem nie jest to zgodne z kapitalizmem. W ubiegłym roku firmy z listy Fortune 500 wygenerowały rekordowy zysk w wysokości 1,8 bln dol.

Wymagałoby to zmowy wszystkich firm w gospodarce

Ale polscy komentatorzy nie podpisują się zbyt chętnie pod teorią chciwej inflacji. Ekspert rynków finansowych i makroekonomii Mikołaj Raczyński w wypowiedzi dla Business Insider Polska nie ma wątpliwości, że jest ona nieprawdziwa. W jego opinii zdecydowana większość firm nie kształtuje cen i marż samodzielnie. Są one efektem spotkania się dostawcy dobra i jego nabywcy.

I dodaje, że wymagałoby to zmowy wszystkich firm w gospodarce, które musiałyby jednocześnie podnieść ceny i płace. Do nich musiałyby dołączyć musiałby rząd i bank centralny, które adekwatną polityką fiskalną i pieniężną zapewniłby wzrost ilości pieniądza w obiegu.

Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Lewiatana, mówi BI, że niemal wszystkie firmy przy takim popycie, jaki był w 2021 i 2022 r., przerzucały podwyższone koszty na konsumentów. To nic wyjątkowego. Problemem jest brak zainteresowania ze strony rządu pomocą dla przedsiębiorców w walce z podwyższonymi kosztami.

Jak wskazuje w BI Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao, zyski czy decyzje przedsiębiorstw były mechanizmem pozwalającym na utrwalenie wysokiej inflacji. Ekspert nie podpisałby się jednak pod twierdzeniem, że zyski odpowiadają za wysoką inflację, bo nawet jeżeli ich zakażemy, to nie będzie inflacji.

