Kto pije i pali, ten wspiera budżet

Na szczycie listy największych podatników (wliczając w to składki na ZUS i akcyzę) oprócz spółek skarbu państwa dominują – właśnie za sprawą akcyzy – producenci alkoholu i papierosów. Producenci używek (a ściślej biorąc ich konsumenci) zasilili budżet kwotą prawie 15 mld zł.

Akcyza w górę, wpływy w dół

Mocny fundament

Co ciekawe, dwóch największych podatników z kategorii używek, Philip Morris i Stock, zanotowało spadek akcyzy w stosunku do ubiegłego roku – w przypadku producenta wysokoprocentowych alkoholi był to spadek aż o 65 proc. Akcyza od Philip Morris była mniejsza o ok. 5 proc.Wytłumaczeniem tych spadków może być… wzrost stawek tego podatku od początku tego roku. Za hektolitr czystego spirytusu etylowego trzeba było od stycznia 2020 r. płacić 6275 zł zamiast 5704 zł, a za tysiąc sztuk papierosów zamiast 206,76 aż 228,10 zł. Producenci zarówno mocnych alkoholi, jak i papierosów po prostu robili zapasy tańszej akcyzy w 2019 r. i z tego powodu dane o podatkach za 2020 r. są dużo niższe.W zestawieniu uwzględnione jedynie największe firmy, w sumie jednak wpływy z podatku akcyzowego są znacznie wyższe – w tym roku zaplanowano je na 71 mld zł, do końca maja wpłynęło do budżetu z tego tytułu 27 mld zł.I chociaż podatek akcyzowy płacimy nie tylko przy zakupach papierosów i alkoholu – dość wspomnieć, że obłożona tym podatkiem jest również np. energia elektryczna – to jednak właśnie amatorzy używek stanowią mocny fundament wpływów budżetowych (przypomnijmy bowiem, że oprócz akcyzy przy zakupach tytoniu i alkoholi płacą również VAT). Można zatem zaryzykować twierdzenie, że bez palących i pijących obywateli Polski Ład mógłby zakończyć się fiaskiem.