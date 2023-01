Kto zyskał, a kto stracił na wprowadzeniu euro?

Przy okazji wejścia Chorwacji do strefy euro, głośnio zaczęło być o gwałtownym wzroście cen. Jak to faktycznie było w przypadku krajów, które zdecydowały się przyjąć wspólną walutę?

W pierwszym roku członkostwo w strefie euro nie skutkuje istotnym wzrostem cen.

Jednak tendencja do wyrównywania cen w Unii Europejskiej powoduje wzrosty w dłuższej perspektywie.

Inflacja może być czynnikiem powodującym szybszy niż u sąsiadów wzrost cen.

Należy pamiętać, że początkowo strefę euro tworzyło 12 państw. Teraz wspólną walutą posługuje się już 20 krajów Unii Europejskiej.

Ceny po wejściu do strefy rosną, ale dość powoli

Jako pierwsza wspólną walutę po krajach „dwunastki” przyjęła Słowenia – w 2007 roku.

Jak podaje Business Insider, przed przyjęciem euro Słoweńcy mieli ceny na poziomie 78,2 proc. średniej unijnej (o 27,8 proc. niższe od średniej), a rok później po rezygnacji z własnej waluty, było to już 80,3 proc.

Jednak w całej Europie ceny szły w górę. Co ciekawe w tych dwóch konkretnych latach ceny w naszym kraju skoczyły z 58,5 do 64,2 proc. średniej dla UE, czyli o 5,7 pkt proc., podczas gdy w Słowenii zmiana wyniosła tylko 4,1 pkt proc.

Dwa kolejne kraje do strefy euro: Cypr i Malta dołączyły w styczniu 2008 roku. W przypadku Cypru efekt podwyżkowy był niewielki w pierwszym roku, bo z poziomu 90,6 proc. średniej unijnej ceny wzrosły do 91,4 proc. Później było już nieco gorzej. Co ciekawe, obecnie tamtejsze ceny są zaledwie o 0,6 proc. wyższe w stosunku do średniej unijnej niż przed wejściem do strefy euro.

U sąsiadów ceny wzrosły zwłaszcza przez inflację

Interesujący dla nas przypadek to sąsiadująca z Polską Słowacja – weszła do strefy euro w styczniu 2009 roku. Początkowo ceny u naszego sąsiada wzrosły z poziomu 65 proc. średniej unijnej do 67,5 proc. Później była stabilizacja i ponowny ciągły wzrost. W sumie w latach 2008-2022, jak podaje BI, ceny na Słowacji dość szybko rosły (najwyższe tempo po Szwecji w całej Unii) i dziś osiągnęły poziom 85,3 średniej cen w całej UE.

Z trzech krajów bałtyckich jako pierwsza do strefy w 2011 roku weszła Estonia, w 2014 zameldowała się w niej Łotwa, a rok później Litwa.

Ten ostatni kraj jest dla nas jako sąsiad szczególnie ciekawy. Początkowo w ogóle nie było wzrostu cen. Przyśpieszenie nastąpiło dopiero w drugim roku, gdy z poziomu 59,4 proc. średniej UE Litwini doszli do 60,6 proc. Jednak obecnie to aż 73,7 proc. średniej. Szybki wzrost cen to m.in. przejaw zwiększonej w ostatnim czasie inflacji (podobnie jak w pozostałych krajach regionu).

Reasumując wejście do strefy euro nie wiąże się z natychmiastowym skokiem cen, jednak zazwyczaj w dłuższej perspektywie czasowej wzrosty są widoczne.

