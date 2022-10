Kuba: Media: wskutek sankcji samoloty z Rosji latają na Karaiby przez Arktykę

Rosyjski przewoźnik Nordwind Airlines wznowił bezpośrednie loty na Kubę. W związku z zamknięciem europejskiej przestrzeni powietrznej dla samolotów z Rosji na Karaiby docierają one przez Arktykę - donoszą kubańskie media.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez niezależny kubański portal 14ymedio, rosyjski przewoźnik Norwind Airlines po wielomiesięcznej przerwie wznowił w październiku bezpośrednie loty czarterowe z Rosji do miasta Varadero na Kubie oraz na wyspę Cayo Coco.

Portal odnotował, że jedną z konsekwencji sankcji nałożonych przez Zachód na Rosję w związku ze zbrojną napaścią tego kraju na Ukrainę jest zamknięcie europejskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów pasażerskich. Wymusza to na organizatorach czarterów z Rosji obieranie tras na Karaiby przez Arktykę. Wydłużyło to podróże z Moskwy na Kubę o ponad trzy godziny, do około 13 godz.

Jak podało 14ymedio, od stycznia do sierpnia 2022 r. na karaibską wyspę dotarło 38,4 tys. turystów z Rosji, czyli o 62,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie w 2021 r. Mimo to Rosjanie nadal są piątą najliczniejszą grupą narodowościową odwiedzającą Kubę, po turystach z Kanady, kubańskich emigrantach, Amerykanach oraz mieszkańcach Hiszpanii - odnotował portal. Wskazał, że reżim w Hawanie w dalszym ciągu uważa turystów pochodzących z Rosji za "priorytetowych".

Według oficjalnych danych władz Kuby przytaczanych w marcu br. przez agencję Reutera, w 2021 r. Rosjanie stanowili 40 proc. wczasowiczów w tym karaibskim kraju.

Marcin Zatyka

