Kubica z PAIH: mimo wojny polskie firmy działają na rzecz odbudowy Ukrainy

Mimo trwającej wojny, polskie firmy działają już na rzecz odbudowy Ukrainy - wskazał PAP Karol Kubica z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Skupiają się one głównie na infrastrukturze regularnie uszkadzanej ostrzałami, a koniecznej do funkcjonowania kraju - dodał.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak wskazał PAP Karol Kubica, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie, obecnie pracujący z Warszawy, trwająca rosyjska inwazja paradoksalnie pozytywnie wpłynęła na relacje polsko-ukraińskie. "Biorąc pod uwagę bliskość geograficzną, kulturową, językową oraz wspólne interesy geopolityczne i gospodarcze, w sposób naturalny Polska w obliczu wojny stała się najbliższym partnerem Ukrainy" - stwierdził.

Dodał, że "wszechstronne zaangażowanie Polski w pomoc Ukraińcom, to, jak Polacy przyjęli do swoich domów miliony uchodźców wojennych, znacząco przełożyło się również na zacieśnienie naszych relacji w kontekście społecznym i humanitarnym".

Według Kubicy nasz kraj stał się też dla Ukrainy "znaczącym partnerem w kwestii wymiany gospodarczej". "Polska jest dla Ukraińców bezpieczną przystanią do dalszego prowadzenia biznesu. Staliśmy się też hubem, przez który przechodzi znaczna część ukraińskich produktów" - podkreślił.

Karol Kubica zwrócił uwagę, że Polska przede wszystkim angażuje się jednak w powojenną odbudowę Ukrainy i usuwanie strat wojennych. "Koordynatorem przygotowań polskiego biznesu do udziału w odbudowie naszego wschodniego sąsiada jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu działająca w imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Do programu zgłosiło się do tej pory 3000 polskich firm z wielu sektorów gospodarki, przede wszystkim z branży budowlanej" - wskazał.

Zaznaczył, że mimo trwającej wojny, polskie firmy już teraz działają na rzecz odbudowy Ukrainy. "Obecnie skupiają się głównie na infrastrukturze regularnie uszkadzanej ostrzałami, a koniecznej do funkcjonowania kraju" - wyjaśnił. Dodał, że polscy przedsiębiorcy w ekspresowym tempie odbudowują drogi i mosty, przywracają do działania sieci grzewcze, dostarczają agregaty prądotwórcze.

Według Kubicy polska obecność na Ukrainie staje się coraz bardziej widoczna i doceniana. "To moment, w którym polskie firmy mogą ją jeszcze zwiększyć. Z uwagi jednak na mnogość przetargów i duże zainteresowanie firm z innych krajów, konieczne jest wspólne działanie na rzecz zwiększania skuteczności pozyskiwania zamówień" - podkreślił. Wyjaśnił, że informacje na temat przetargów można uzyskać zgłaszając się do instytucji takich jak PAIH. "Potrzeby Ukrainy są ogromne i dotyczą bardzo wielu branż. Konieczna jest jednak szybka decyzja i działanie" - podsumował.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która działa zarówno w kraju, jak i poprzez sieć biur na całym świecie, jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. W relacjach pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami pośredniczy m.in. dzięki aktywności Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie, działającego obecnie w Warszawie.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl