Kubisiak: pierwszy przypadek koronawirusa nie powinien był powodem paniki

Informacja o pierwszym przypadku koronowirusa w Polsce na poziomie gospodarczym niewiele zmienia wobec tego, co mogliśmy obserwować przez ostatnie tygodnie oczekiwań - powiedział PAP Andrzej Kubisiak z PIE. Wydarzenia z ostatnich godzin nie powinny bezpośrednio odbijać się na polskiej gospodarce - ocenił.

Jak podkreślił ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, "spodziewaliśmy się że ten wirus w końcu do nas dotrze, bo był wykrywany w kolejnych krajach europejskich i wszystkich krajach ościennych".

Według Kubisiaka nie powinien być to powód do paniki, a raczej systematycznego działania, by koronawirus się nie rozprzestrzeniał. "Na poziomie gospodarczym informacja o pierwszym przypadku koronowirusa w naszym kraju niewiele zmieniła w stosunku do tego, co mogliśmy obserwować przez ostatnie tygodnie" - zaznaczył. Dodał, że "wydarzenia z ostatnich godzin nie powinny się bezpośrednio odbijać na polskiej gospodarce".

W większym stopniu - jak powiedział - dotykać gospodarkę będą możliwości ograniczenia rozwoju epidemii. "Branżą, która jest narażona w największym stopniu na zagrożenia jest sektor turystyczny. Perturbacje mogą się też pojawić w niektórych branżach produkcyjnych, tam, gdzie mogą być zagrożone dostawy półproduktów czy surowców. Również firmy transportowe, jeśli by doszło do zamykania granic, mogą mieć dodatkowe trudności" - zaznaczył.

Zdaniem Kubisiaka mogą też wystąpić przejściowe perturbacje giełdowe, gdybyśmy mieli do czynienia z pewną formą niepokoju ze strony inwestorów. "Jest też kwestia dostaw leków z Azji. To ten element może najbardziej niepokoić konsumentów" - powiedział.

Z perspektywy makroekonomicznej, jak podkreślił, ekspozycja szczególnie Chin na polską gospodarkę nie jest aż tak duża. "A to głównie Chiny spowalniają dzisiaj z powodu koronawirusa, a globalne łańcuchy dostaw zaczynają zmieniać swoje kształty" - wskazał. W związku z tym - jak dodał - widać pewne szanse dla naszej gospodarki. "Z jednej strony to kwestia wejścia w nowe układy, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, bo część firm działających na poziomach globalnych szuka dzisiaj alternatyw dla poddostawców chińskich. Druga sprawa to większe nastawienie na transakcje zdalne - część firm, które zajmują się np. sprzedażą internetową mogą odczuć większy popyt na swoje usługi" - ocenił.

Kubisiak wskazał również na zalecenia, żeby ograniczać obieg gotówkowy. "Płatności kartą czy bezgotówkowy obieg pieniądza jest bezpieczniejszy w przypadku tego typu epidemii" - powiedział. Zaznaczył, że jest to ważne również w perspektywie długoterminowej "dla innych elementów fiskalnych". Obieg bezgotówkowy - jak zaznaczył - przekłada się na większą przejrzystość przepływu pieniądza, ogranicza możliwości nadużyć, szczególnie szarej strefy" - podkreślił.

Trzeba obserwować spokojnie sytuację, bo najgorsza byłaby zbyt duża eskalacja emocji i paniki, bo to ona może najbardziej zagrażać gospodarce - podsumował.