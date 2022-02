Kuczmierowski: finalizujemy uruchomienie punktu, który będzie koordynował pomoc humanitarną

Finalizujemy przygotowanie punktu pod Lublinem, który będzie koordynował pomoc humanitarną; trafi ona do potrzebujących po stronie ukraińskiej i uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Polski - przekazał w sobotę prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Kuczmierowski powiedział na sobotniej konferencji prasowej w Przemyślu, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) jest zaangażowana w szereg inicjatyw, które wspierają osoby poszkodowane w wyniku agresji Rosji na Ukrainę.

"Finalizujemy przygotowanie punktu pod Lublinem, który będzie koordynował pomoc humanitarną" - poinformował szef RARS. Wyjaśnił, że w Lublinie będą lądować samoloty międzynarodowe dostarczające pomoc. Tam będą też rozładowywane.

Pomoc ma następnie trafić do składnicy Agencji w miejscowości Niemce. "Tam zostanie odpowiednio posortowana i w porozumieniu z naszymi partnerami, w koordynacji również z MSZ i KPRM, trafi do osób potrzebujących po stronie ukraińskiej - jak i na potrzeby osób, które będą przebywać na terenie Polski" - zaznaczył. Dodał, że jest to nasze zaangażowanie wsparcie tych osób, które są poszkodowane w wyniku rosyjskiej agresji.

Kuczmierowski dodał, że Agencja prowadzi też działania "w obszarze zapewnienia kwaterunku, wyżywienia, również zabezpieczenia środków medycznych, zabezpieczenia medycznego". Dodał, że RARS jest w bieżącym kontakcie z wojewodami, "w działaniach, które koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji".

"Na bieżąco reagujemy na te potrzeby, na tworzenie i punktów recepcyjnych, i tworzenie miejsc, gdzie mogą zatrzymywać się osoby, które uchodzą z terenu Ukrainy" - stwierdził.

