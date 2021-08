Kuczmierowski: w środę wyjeżdża na Ukrainę 20 tirów ze środkami do walki z COVID-19

W środę wyjeżdża na Ukrainę jeden z większych transportów z pomocą w walce z COVID-19 - powiedział w środę w Białej Podlaskiej prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski. W tirach jest m.in. kilkadziesiąt tysięcy litrów środków dezynfekcyjnych i kilka milionów maseczek.

"Zwłaszcza w kryzysach widać, jest bardzo potrzebne jest sprawnie działające państwo, instytucje, które są w stanie nie dość że zabezpieczyć swoje interesy, interesy swoich obywateli, oprócz tego jeszcze mogą prowadzić działalność wspierania innych krajów" - mówił w środę w Białej Podlaskiej szef RARS Michał Kuczmierowski.

"Dzisiaj wyjeżdża jeden z większych transportów, które do tej pory wyjechały z taką pomocą - to jest 20 tirów, które przewiozą kilkadziesiąt tysięcy litrów środków dezynfekcyjnych, które przewiozą kilka milionów maseczek, kilka milionów rękawiczek, fartuchów - tych środków, które są potrzebne do walki z koronawirusem" - mówił.

Kuczmierowski powiedział, że "w trasie" na Ukrainę jest już transport ok. 650 tys. szczepionek przeciwko koronawirusowi.

"To również jest jeden z takich elementów, które w ramach tej współpracy Partnerstwa Wschodniego jesteśmy w stanie zabezpieczyć, żeby właśnie wesprzeć Ukraińców w walce z koronawirusem" - podkreślił prezes RARS.

