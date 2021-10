Kuczmierowski: Wczoraj wyruszyły tiry z pomocą dla Rumunii, wiozą tram m.in. respiratory

Wczoraj do Rumunii wyruszyły tiry, wiozą m.in. 150 koncentratorów tlenu, 50 kardiomonitorów, 50 respiratorów i środki ochrony osobistej dla medyków - powiedział w czwartek prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego i wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wzięli udział w konferencji prasowej na temat działań MSZ, RCB, RARS i MZ dotyczących wysyłki sprzętu oraz wylotu personelu medycznego do Rumunii.

Prezes RARS Michał Kuczmierowski powiedział, że Polska może pomagać innym krajom, bo jest dobrze przygotowana do tego zadania, a potrzeby w naszym kraju są zabezpieczone.

"Polska bardzo regularnie przekazuje sprzęt, środki medyczne do innych krajów. To nie jest pierwszy transport, ale jest to transport szczególny, dlatego że razem z nim jedzie grupa polskich medyków. Wczoraj wyruszyły tiry, w których m.in. jest 150 koncentratorów tlenu, 50 kardiomonitorów, 50 respiratorów, środki ochrony osobistej dla medyków" - wyliczał.

"Jesteśmy gotowi na kolejne wsparcie, jeśli będzie taka potrzeba" - dodał Kuczmierowski.

"Rumunia to jeden z naszych najbliższych strategicznych partnerów. Współdziałamy w wielu obszarach bezpieczeństwa" - dodał wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Oczywiście w Rumunii w tej chwili fala zachorowań bardzo mocno wezbrała. My już kilkanaście dni temu wysłaliśmy tam pierwszą pomoc: 50 koncentratorów tlenu, ale zgodnie z decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego, w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowane przez stronę rumuńską, nie tylko leczymy pacjentów rumuńskich w Polsce, ale wysyłamy także sprzęt, dużo sprzętu, dobrego sprzętu" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

"Urządzenia, które pozwolą na to, żeby skuteczniej mierzyć się z wyzwaniami pandemii" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl