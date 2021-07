Kujawsko-pomorskie: 152 mln zł na zadania w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w 2022 r.

Województwo kujawsko-pomorskie na realizację zadań w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg będzie dysponować kwotą 152 mln zł. Po raz pierwszy wnioski o przyznanie środków mogą składać Bydgoszcz i Toruń - poinformował w czwartek wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony w piątek na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Samorządy na złożenie wniosków będą miały czas do 30 sierpnia.

"To ważny program, który zmienił Polskę, zmienił województwo kujawsko-pomorskie. Dotychczas w ramach wcześniejszego Funduszu Dróg Samorządowych, obecnego Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg i zadań ponawałnicowych podpisaliśmy prawie tysiąc umów. Obecnie zaczyna się kolejny nabór - na 2022 r., a kwota, jaka przypadła na nasze województwo jest podobna jak w 2021 r. W ramach rocznego naboru jesteśmy w stanie zrealizować blisko 150 zdań" - podkreślił Bogdanowicz.

Wojewoda zaznaczył, że w ramach programu mogą być realizowane zadania wieloletnie, ale przede wszystkim zadania jednoroczne, a kryteria przyznawania środków zostały ustalone z konwentami wójtów burmistrzów i starostów. W obecnym naborze preferowane będą projekty remontowe, ale możliwe są również przebudowy i budowy dróg. Nacisk położono na remonty, ponieważ bardzo często na takie inwestycje nie ma środków zewnętrznych.

"Bardzo ważną zmianą jest to, że po raz pierwszy takie miasta, jak Bydgoszcz i Toruń w naszym województwie będą mogły ubiegać się o takie dofinansowanie. To dzięki decyzji pana premiera Mateusza Morawickiego, z inicjatywny ministra Łukasza Schreibera. Ta kwestia szczególnie była podnoszona w naszym województwie, bowiem Bydgoszcz i Toruń mają swoje drogi osiedlowe, które potrzebują przebudowy. Od dwóch lat wnioski mogą składać Grudziądz, Inowrocław i Włocławek. Wcześniej preferencje były skierowane do samorządów mniejszych w ramach zrównoważonego rozwoju" - mówił wojewoda.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim Zygmunt Borkowski podał, że przy przyznawaniu będą obowiązywały kryteria, które pozwalają na uzyskanie dofinansowania również przez gminy i powiaty o słabszej kondycji finansowej od innych, mających mniejsze dochody własne.

