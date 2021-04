Kujawsko-pomorskie: 157 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

157 mln zł otrzymało województwo kujawsko-pomorskie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poinformował w czwartek wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Pieniądze z RFRD przyznawane zostały na budowę 114 dróg gminnych i 18 powiatowych.

"RFRD to środki, które bardzo mocno wspierają samorządy województwa kujawsko-pomorskiego. Od kilku lat są podporą inwestycyjną. To także duże wsparcie i nowe możliwości dla przedsiębiorców w naszym regionie" - poinformował Bogdanowicz na konferencji prasowej.

Dodał, że dotychczas zrealizowano już blisko 850 zadań w ramach tego funduszu w regionie. Wartość tych inwestycji przekroczyła 1,2 mld zł.

"Charakterystyką tych środków jest także to, że są łatwe i proste w rozliczeniu, łatwe w realizacji. (...) Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził wczoraj listę dla woj. kujawsko-pomorskiego na 2021 rok. Kwota 157 mln zł to bardzo duże środki, zbliżone do poprzednich dwóch lat" - wskazał Bogdanowicz.

Na liście podstawowej zadań do realizacji znalazły się 132 inwestycje. To 18 zadań powiatowych i 114 zadań gminnych.

Wojewoda podkreślił, że dofinansowaniem objęte zostały również zadania wieloletnie. Od dwóch lat o te środki mogą zwracać się takie miasta jak Grudziądz, Włocławek, Inowrocław.

"Również te miasta są beneficjentami na rok 2021" - powiedział wojewoda.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl