Kujawsko-pomorskie: Anwil zorganizuje we Włocławku Miasteczko Zdrowia z bezpłatnymi badaniami

Anwil z Grupy Orlen i jego korporacyjna fundacja zorganizują 21 sierpnia we Włocławku Miasteczko Zdrowia, w którym mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich i wykonać badania diagnostyczne a także zaszczepić się przeciwko COVID-19.

Zapowiadając wydarzenie Anwil podkreślił, że wraz ze swą korporacyjną fundacją od wielu lat z dużym zaangażowaniem działa na rzecz lokalnej społeczności, a realizowane projekty dotyczą m.in. edukacji dzieci i młodzieży, kultury, propagowania sportowego trybu życia czy ekologii.

"Fundacja Anwil wspólnie z włocławską spółką z Grupy Orlen zapraszają do odwiedzenia Miasteczka Zdrowia, w którym każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich, wykonać badania diagnostyczne, zaszczepić się przeciwko COVID-19 oraz wziąć udział w licznych animacjach i aktywnościach sportowych dla całej rodziny" - ogłosił w poniedziałek Anwil. Jak podkreślono w informacji, zaproszenie kierowane jest do różnych grup wiekowych, od dzieci po seniorów.

"Nasze zdrowie to najcenniejsze, co posiadamy, a profilaktyka w tym zakresie jest niezwykle ważna. Dlatego postanowiliśmy wyjść z kolejną inicjatywą do mieszkańców Włocławka, by dać im szansę na zatroszczenie się o siebie i najbliższych" - powiedziała prezes Anwilu Agnieszka Żyro cytowana w komunikacie spółki. Zwróciła przy tym uwagę, że "Miasteczko Zdrowia będzie doskonałą okazją do rozmowy z osobami reprezentującymi różne specjalizacje medyczne oraz wykonania podstawowej diagnostyki".

"Jednocześnie chcemy też dać możliwość spędzenia wspólnego czasu całym rodzinom, stąd wielopokoleniowy wymiar wydarzenia, a wśród przygotowanych, dodatkowych atrakcji podzielonych na różne strefy, nie zabraknie oferty zarówno dla dzieci, jak i dorosłych" - zaznaczyła Żyro.

Jak przekazał Anwil, Miasteczko Zdrowia dostępne będzie dla mieszkańców Włocławka i okolic 21 sierpnia w godz. od 10. do 17., wstęp dla wszystkich uczestników wydarzenia będzie bezpłatny, ale ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 na terenie imprezy jednocześnie będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób.

Ostatnio, 8 sierpnia, Miasteczko Zdrowia zorganizował w Płocku, mający tam swój zakład główny, PKN Orlen. Jak podał koncern, z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich, w tym dla osób wymagających rehabilitacji po przebytym COVID-19, skorzystało tam blisko 1400 mieszkańców miasta i okolicznych powiatów.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl