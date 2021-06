Kujawsko-pomorskie: Ciech Soda Polska wymieni ponad 14 tys. opraw świetlnych

W zakładach spółki Ciech Soda Polska w Inowrocławiu i Janikowie wymienionych zostanie ponad 14 tys. opraw oświetleniowych, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii o prawie 10 tys. MWh rocznie i ponad 3 mln zł oszczędności - poinformowała w środę Grupa Ciech.

Zastosowanie energooszczędnych opraw przyniesie także ograniczenie emisji dwutlenku węgla z tytułu zakupu energii elektrycznej, w wysokości 8 tys. ton CO2 rocznie.

"Systematyczna redukcja zużycia energii, podnoszenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji CO2 to bardzo ważne elementy nowej strategii CIECH z zakresu ESG, czyli działań firmy w zakresie ochrony środowiska, troski o ludzi i społeczeństwo, a także dbałości o najwyższe standardy ładu korporacyjnego. W związku z tym jeszcze w 2020 roku został rozpisany przetarg na kompleksową wymianę oświetlenia w zakładach Grupy w Inowrocławiu i Janikowie, która wygrała firma Luxon LED" - podkreślono w komunikacie Grupy Ciech.

Cały projekt ma być zrealizowany do końca tego roku, a prace będą odbywać się na czynnym obiekcie, nie zakłócając pracy produkcji zakładów. Po zakończeniu projektu spółka Ciech Soda Polska pozyska dodatkowe 2 mln zł ze sprzedaży tzw. białych certyfikatów - świadectw wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki, potwierdzających zwiększenie efektywności energetycznej wynikającej z realizacji przedsięwzięcia.

"Wymiana opraw oświetleniowych jest elementem systematycznego zmniejszania, w ujęciu rocznym, ilości energii potrzebnej do funkcjonowania naszych zakładów. Nasze ambitne plany w obszarze dekarbonizacji to także zwiększanie efektywności energetycznej i zmniejszanie dzięki temu globalnych emisji CO2. Wymiana ponad 14 tys. opraw oświetleniowych to tylko jedna z kilkudziesięciu inicjatyw podejmowanych w tym celu przez CIECH" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Ciech Soda Polska Jarosław Ptaszyński.

Spółka Ciech Soda Polska, w skład której wchodzą zakłady w Inowrocławiu i Janikowie, jest jedynym w kraju producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej, a także największym producentem soli warzonej. Na rodzinnym rynku jest m.in. właścicielem marki Sól Kujawska. W portfolio spółki znajdują się także inne wyroby chemiczne - soda oczyszczona, chlorek wapnia, hopkalit, mieszanki solne, peklosól oraz tabletki solne. Spółka jest jednym z największych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, zatrudniającym ponad 1000 pracowników.

