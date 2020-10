Dworce PKP w Kołodziejewie i Złotnikach Kujawskich zostaną przebudowane

Polskie Kolej Państwowe SA podpisały umowę na przebudowę podchodzących z 1901 r. dworców w Kołodziejewie i Złotkach Kujawskich w województwie kujawsko-pomorskim - poinformowało Buro Komunikacji PKP. Inwestycje łącznie będą kosztować 13,9 mln zł brutto.

Dworce w Kołodziejewie i Złotnikach Kujawskich odzyskają historyczny wygląd.

W budynkach renowację przejdzie elewacja wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznym, a także zostanie odtworzona dawna stolarka okienna i drzwiowa. Piękno elewacji po renowacji podkreśli nowa iluminacja nocna.

Przebudowane zostaną również pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych. Będą one łączyć w sobie elementy historyczne z nowoczesnym designem.

"Kołodziejewo i Złotniki Kujawskie to kolejne po Mogilnie dworce kolejowe w województwie kujawsko-pomorskim, które zostaną wkrótce zmodernizowane. Są to również kolejne małe miejscowości, które zyskają dostęp do nowoczesnej infrastruktury kolejowej umożliwiającej bezpieczne i komfortowe podróżowanie. Inwestycje te są wpisane w Program Inwestycji Dworcowych, który zakłada modernizacje do 2023 r. prawie 200 dworców kolejowych w całym kraju za łączną kwotę prawie 2 mld zł. Wszystko to pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje obecny rząd do kwestii likwidowania wykluczenia komunikacyjnego" - powiedział wiceminister infrastruktury mówi Andrzej Bittel.

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski podkreślił, że dzięki przebudowie zabytkowe obiekty z początku XX w. nie tylko odzyskają swoje historyczne piękno, ale będą również bardziej funkcjonalne i dostępne dla wszystkich grup podróżnych.