Kujawsko-Pomorskie: Dworzec w Mogilnie odzyska dawny wygląd

Pochodzący z 1871 r. dworzec na linii kolejowej nr 353 w Mogilnie odzyska swój historyczny wygląd. Polskie Koleje Państwowe wyłoniły wykonawcę inwestycji. Rozpoczął on już prace budowlane.

Renowację przejdzie elewacja budynku wraz z detalami architektonicznymi, które podkreśli nowa iluminacja obiektu. Na wzór historycznej odbudowana zostanie pergola przy północnej elewacji budynku. Będzie też odnowiona wiata peronowa. Odtworzona zostanie również stolarka okienna i drzwiowa budynku.

Na nowo zostanie zaaranżowana przestrzeń obsługi podróżnych z holem pełniącym rolę poczekalni i kasami biletowymi. Poczekalnia będzie klimatyzowana. Na dworcu zamontowane zostaną elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowy system informacji głosowej.

Projekt przebudowy zakłada również wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, nowych stropów, szybu windowego, a także docieplenie murów i wymianę konstrukcji zadaszenia i poszycia dachowego.

Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Stanie się to możliwe dzięki likwidacji barier architektonicznych, montażowi oznaczeń w alfabecie Braille'a, tablic dotykowych z planem dworca oraz ścieżek prowadzących, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.

Rewitalizacja obejmie bezpośrednie otoczenie dworca. Zaplanowano ułożenie nowej nawierzchni chodników i podjazdu i wytycznie miejsc parkingowych, a także uporządkowanie terenów zielonych.

Przebudowa dworca w Mogilnie to jedna z dziewięciu inwestycji realizowanych przez PKP w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie kujawsko-pomorskim. Jej koszt to prawie 9 mln zł brutto. Jest ona współfinansowana z pieniędzy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin udostępnienia podróżnym dworca po przebudowie to pierwsza połowa 2022 r.

Wykonawcą przebudowy dworca jest KWK Construction, a autorem jej projektu Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan.