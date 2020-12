Kujawsko-pomorskie: Grudziądz wyemitował obligacje w wysokości 60,5 mln zł

Miasto Grudziądz wyemitowało obligacje w wysokości 60,5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu majątkowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów - poinformował ratusz.

"Proces emisji obligacji przez miasto zakończył się formalnie tuż przed świętami, po zarejestrowaniu wszystkich serii w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Postępowanie podzielone było na dwie części, tak aby jak najlepiej rozpoznać rynek inwestorów papierów dłużnych" - podkreśliła rzeczniczka prezydenta miasta Beata Adwent.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty dwóch, licencjonowanych domów maklerskich - NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie (część pierwsza - obligacje w kwocie 20 mln zł) i Domu Maklerskiego BDM SA z siedzibą w Bielsku Białej (część druga - obligacje w kwocie 40,5 mln zł).

Obligacje emitowane przez gminę miasto Grudziądz są obligacjami na okaziciela, nie są zabezpieczone, zostaną wykupione według wartości nominalnej, natomiast odsetki będą płatne w okresach półrocznych. Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę inwestorów.

Przewidywane, w oparciu o zmienne stopy procentowe, całkowite koszty emisji obligacji do roku 2033, zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Grudziądz wynosić miały 19,73 mln zł. Zakontraktowane w umowie całkowite koszty emisji obligacji do roku 2033, w oparciu o zmienne stopy procentowe, wyniosą 15,40 mln zł. Łączna kwota oszczędności to około 4,33 mln zł.