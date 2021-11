Kujawsko-pomorskie: KAS zatrzymała ciężarówkę z 26 tonami nielegalnych odpadów

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali w okolicach Czerniewic (Kujawsko-Pomorskie) ciężarówkę z 26 tonami nielegalnych odpadów. Auto jechało autostradą A1.

"Kujawsko-pomorska KAS w okolicach Czerniewic skontrolowała pojazd oznakowany tablicą z literą A - transgraniczne przemieszczanie odpadów. W naczepie znajdowały się odpady z tworzywa sztucznego. Z dokumentów wynikało, że jest to przewóz opakowań z tworzyw sztucznych, z Danii do polskiego odbiorcy" - poinformowało we wtorek Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów.

Na wniosek funkcjonariuszy KAS Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadzi ocenę przewożonego towaru. Przewóz odpadów odbywał się bez wymaganych dokumentów. Nie zostało też wydane zezwolenie na wwiezienie do Polski.

