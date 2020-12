Kujawsko-pomorskie: LPP wybuduje centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim

Polska firma odzieżowa LPP w Brześciu Kujawskim (Kujawsko-pomorskie) wybuduje centrum dystrybucyjne, w którym powstanie 500 miejsc pracy. Inwestycja o wartości około 200 mln zł otrzyma wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - poinformowała w poniedziałek w komunikacie PSSE.

Decyzję o przyznaniu wsparcia wydał zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

"Budowa nowego centrum dystrybucyjnego na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej ma znaczenie strategiczne dla wsparcia sieci logistycznej LPP i planowanego rozwoju naszej sieci sprzedaży w Polsce i za granicą. (...) Jesteśmy przekonani, że nasza obecność w gminie Brześć Kujawski przyczyni się do rozwoju tego regionu i lokalnego rynku pracy, dlatego tym bardziej cieszymy się, że nasze plany spotkały się z uznaniem zarządu PSSE" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes LPP Jacek Kurzawa.

Spółka akcyjna LPP z Gdańska wybuduje w Brześciu Kujawskim centrum operacyjno-dystrybucyjne o powierzchni ok. 75 tys. kw. Obiekt będzie realizować usługi magazynowania i sortowania dla sieci sklepów stacjonarnych spółki. Z nowego centrum dystrybucyjnego do salonów Grupy LPP na całym świecie ma być wysyłanych docelowo nawet 8 mln ubrań i akcesoriów tygodniowo.

Budowa obiektu rozpocznie się w styczniu 2021 roku, a jego uruchomienie zaplanowane jest w pierwszym kwartale 2022 roku. Bezpośrednim beneficjentem wsparcia udzielonego w ramach programu Polskiej Strefy Inwestycji będzie spółka celowa LPP Logistics sp. z o.o. należąca w 100 proc. do LPP SA.

"To kolejna ważna inwestycja, która otrzymała wsparcie PSSE. Dzięki niej, zatrudnienie znajdzie kolejnych kilkaset osób. Co ważne, wybudowane Centrum przyniesie szereg korzyści nie tylko dla gospodarki regionu poprzez nowe, atrakcyjne miejsca pracy, rozwój rynku czy przyciąganie młodych ludzi do zamieszkania i pracy w tym miejscu, ale także wzmocni rozwój społeczny, m.in. poprzez realizację akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży" - podkreślił cytowany prezes PSSE Przemysław Sztandera.

LPP SA jest firmą rodzinną. Prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając obecnie kolekcje na 25 rynkach. LPP zarządza markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1700 salonów sprzedaży. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 29 rynkach. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20.