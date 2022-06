Kujawsko-pomorskie: Modernizacja dk 91 Terespol - Stolno

Droga krajowa nr 91 w woj. kujawsko-pomorskim zostanie zmodernizowana na odcinku Terespol - Stolno z wyłączeniem mostu na Wiśle. Inwestycja obejmie wzmocnienie nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, budowę dodatkowego pasa ruchu oraz ścieżek dla pieszych i rowerzystów.

Przebudowany zostanie odciek drogi o długości ponad 6 km. Prace będą prowadzone od skrzyżowania z ulicą Chełmińską w Świeciu, a zakończą się w okolicy skrzyżowania dk 91 z drogą wojewódzką nr 550. Z zadania wyłączony będzie most przez Wisłę. Pierwszy odcinek remontowanej drogi ma długość 2,35 km, a drugi 4,07 km.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.: przebudowę i skanalizowanie skrzyżowań, wykonanie skrzyżowania typu małe rondo, poszerzenie i wzmocnienie drogi, wykonanie ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Przewidziano budowę dodatkowego pasa ruchu do wyprzedzania na wzniesieniu, przebudowę i budowę zatok autobusowych oraz zjazdów. Przebudowane zostaną zatoki do kontroli i ważenia pojazdów oraz istniejące sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach.

Inwestycję zrealizuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm Kobylarnia (lider) - Mirbud (partner) którego oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów. Koszt przedsięwzięcia to 67,4 mln zł.

Zakończenie robót na odcinku dk 10 Terespol - Stolno planowane jest w trzecim kwartale 2023 r.

Oddział GDDKIA w Bydgoszczy realizuje proces unowocześnienia dk 91. We wrześniu 2020 r. zakończona została rozbudowa estakady w Świeciu-Przechowie, od którego to miejsca rozpocznie się obecna inwestycja. Trwają przygotowania do kolejnych prac na dk 91 w okolicy Torunia.

