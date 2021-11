Kujawsko-pomorskie: Otwarto nowy most w Kobylnikach

Nowo wybudowany most nad Notecią otwarto w piątek w Kobylnikach koło Kruszwicy (Kujawsko-pomorskie). Przeprawa została zrealizowana w ramach rządowego programu "Mosty dla regionu", a inwestycja była jedyną dofinansowaną z tego źródła w regionie.

W uroczystości otwarcia przeprawy wzięli udział m.in. przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber i wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Przedsięwzięcie kosztowało 10 mln zł, z czego 8 mln zł stanowią środki budżetu państwa, a reszta to pieniądze z budżetu gminy Kruszwica. Wykonawcą przeprawy jest firma Want z Trzewa.

"Dzisiaj możemy podziwiać finalny efekt prac. Przede wszystkim jest to funkcjonalna rzecz, która była bardzo potrzebna. Przy wartości inwestycji około 10 mln, wsparcie rządowe wynosi 8 mln zł. To nie są jedyne ani nieostatnie środki, które trafiły do gminy Kruszwicy" - powiedział Schreiber. Dodał, że ostatnio w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Kruszwica otrzymała 9 mln zł na drogi.

Wojewoda Bogdanowicz przyznał, że każda inwestycja na terenie gminy go cieszy, a ta szczególnie. "To jest jedyne zadanie realizowane w ramach programu +Mosty dla regionów+ w województwie kujawsko-pomorskim. (...) Cieszę się też jako mieszkaniec gminy Kruszwica, bo to ważna strategiczna inwestycja" - powiedział.

Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak zaznaczył, że most jeszcze wzbogaci się w ścieżkę rowerową. Jego zdaniem gmina Kruszwica staje się miejscem przyjaznym rowerzystom.

