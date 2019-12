Kujawsko-pomorskie: Otwarto odcinek S5 z Jaroszewa do granicy z Wielkopolską

Odcinek drogi ekspresowej S5 z Jaroszewa koło Żnina (Kujawsko-pomorskie) do granicy z województwem wielkopolskim, długości 25 km, został w poniedziałek otwarty dla ruchu. Jest to pierwszy z siedmiu fragmentów prawie130-km trasy w regionie.

"Dziś Żnin uzyskuje dobre połączenie z Wielkopolską. Żnin ma to, na co Bydgoszcz jeszcze oczekuje, miejmy nadzieję nie tak długo. Ta droga, oprócz już funkcjonującej autostrady i drogi S10, której budowa miejmy nadzieję niedługo się rozpocznie, będzie stanowiła podstawowy szkielet komunikacyjny regionu. To spowoduje, że województwo kujawsko-pomorskie położne w centrum kraju wreszcie będzie mgło zacząć w pełni wykorzystywać swoje możliwości" - powiedział w czasie uroczystości otwarcia drogi wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau.

Wicewojewoda zwrócił uwagę, że dotychczas Żnin z powodu dużego ruchu samochodów był zatłoczony i tworzyły się długie korki. Podkreślił, że S5 przyczyni się też do poprawy bezpieczeństwa.

W uroczystości otwarcia odcinka S5 uczestniczyli również posłowie Ewa Kozanecka i Piotr Król (PiS). Oboje podziękowali zaangażowanym w budowę odcinka i wyrazili nadzieję, że przeciągająca się budowa trasy w regionie szybko zakończy się.

W ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S5 z Jaroszewa do granicy województwa powstały cztery węzły drogowe: Żnin Zachód, Biskupin, Rogowo, Lubcz oraz 16 obiektów inżynierskich. Wzdłuż drogi ekspresowej zbudowano drogi dojazdowe wraz ze zjazdami. Zrealizowano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia drogowego. Wykonane zostały urządzenia ochrony środowiska w tym m.in.: ekrany akustyczne. W ramach zadania powstały również miejsca obsługi podróżnych - MOP Żnin Wschód i MOP Żnin Zachód.

Uroczystość otwarcia przerwała na pewien czas rodzina mężczyzny, który zginął w wypadku na udostępnionym wcześniej do ruchu fragmencie odcinka Jaroszewo - granica z Wielkopolską. Krewni zarzucają GDDKiA, że nie zadbała dostatecznie o bezpieczeństwo. W sprawie toczy się śledztwo.

Budowę S5 w regionie kujawsko-pomorskim podzielono na siedem odcinków: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km), Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km), Aleksandrowo - Tryszczyn (14,7 km), Tryszczyn - Białe Błota (13,5 km), Białe Błota - Szubin (9,7 km), Szubin i Jaroszewo (19,3 km) i Jaroszewo - granica z Wielkopolską (25,1 m).

Obecnie najbardziej zaawansowana jest budowa odcinka Aleksandrowo - Tryszczyn. W przypadku trzech odcinków Białe Błota - Szubin, Nowe Marzy - Dworzysko i Dworzysko - Aleksandrowo toczy się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokończenia budowy, po rozwiązaniu przez GDDKiA umowy z włoską firmą Impresa Pizzarotti.