Kujawsko-pomorskie: PKP PLK ogłosiły przetarg, który może przywrócić Kcynię na mapę kolejową

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej na rewitalizację linii Poznań Wschód-Bydgoszcz Główna (356) oraz Oleśnica-Chojnice (281). Realizacja inwestycji przywróci Kcynię (Kujawsko-Pomorskie) na kolejową mapę.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

"Zrealizowane już przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz planowane inwestycje, przekładają się na lepsze oferty podróży. Przygotowanie projektów do prac na liniach kolejowych łączących Kcynię z Poznaniem i Bydgoszczą również pozwoli na tworzenie nowych, alternatywnych połączeń regionalnych i większą dostępność kolei" - powiedział Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 256 na odcinku granica województwa-Kcynia oraz budowa mijanki na odcinku Kcynia-Nakło nad Notecią na linii kolejowej nr 281 spowodowałaby powrót pociągów pasażerskich do Kcyni. Tam właśnie krzyżują się linie z Poznania do Bydgoszczy oraz z Gniezna do Nakła.

Jak poinformował w komunikacie prasowym rzecznik PKP PLK S.A. Mirosław Siemieniec - ostatni pociąg pasażerski z Poznania przez Kcynię do Bydgoszczy linią nr 356 pojechał w 2004 r.

Dokumentacja inwestycji ma zostać przygotowana do końca 2023 roku. Projekt jej opracowania współfinansowany jest do wysokości 85 procent z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja inwestycji przewidziana jest w kolejnych latach z wykorzystaniem środków z kolejnej perspektywy finansowej UE (2021-2027).

