Kujawsko-pomorskie: Pociągi wróciły na linię z Torunia do Chełmży

Po ponad rocznej przerwie w niedzielę pociągi wróciły na linię Toruń Wschodni - Chełmża, która przechodzi rewitalizację. Pasażerowie mogą korzystać z przebudowanych peronów w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie, a kończy się budowa przystanku Toruń Jar.

W czasie zamknięcia linii kolejowej 207 Toruń Wschodni - Chełmża funkcjonowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Na prawie 20-kilometrowym odcinku linii wymieniono tor. Zabudowano 11 rozjazdów, które umożliwiają sprawną i bezpieczną zmianę toru jazdy. Przebudowano 15 przepustów. Po zakończeniu wszystkich prac nowa mijanka w Łysomicach i dodatkowy tor przed stacją Toruń Wschodni ułatwią sprawne mijanie się pociągów i zwiększą przepustowość linii, na którą będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Poziom bezpieczeństwa zwiększy wymiana urządzeń i nawierzchni na 14 przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych.

Zmodernizowano perony w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie. Zamontowano na nich wiaty, ławki i jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie, a także gabloty z rozkładami jazdy i wprowadzono czytelne oznakowanie. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się zyskały wygodny dostęp do peronów dzięki pochylniom.

Do końca września planowane jest zakończenie budowy nowego przystanku Toruń Jar. Jednokrawędziowy peron o długości 125 m powstaje w sąsiedztwie rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego, zakładów pracy i drogi krajowej nr 91. Obecnie wykonywana jest nawierzchnia peronu oraz zabudowywana infrastruktura teletechniczna i elektroenergetyczna. Przy nowym przystanku budowane jest także przejście pieszo-rowerowe pod torami, które ułatwi komunikację w tej części miasta. Gotowa jest konstrukcja przejścia, postępują prace wykończeniowe.

Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu wymaganych pozwoleń pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h (obecnie do 90 km/h), a towarowe do 80 km/h (obecnie 40 km/h). Zakończenie robót planowane jest w trzecim kwartale.

Projekt "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża" o wartości wart 145 mln zł netto jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego 2014-2020 w wysokości 85 proc.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl