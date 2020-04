Kujawsko-pomorskie: Podpisano umowę na dokończenie budowy odcinka S5 Bydgoszcz Płn.-Świecie Płd.

Podpisano umowę na dokończenie budowy jednego z kujawsko-pomorskich odcinków drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Północ-Świecie Południe. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że epidemia koronawirusa nie wpływa na zatrzymanie prac na polskich budowach.

"Polskie budowy nie poddały się koronawirusowi. Wirus nie zatrzymuje polskich budów i dziś jest kolejny dzień, w którym potwierdzamy takie stanowisko polskiego rządu wyrażane wielokrotnie przez premiera Mateusza Morawieckiego" - mówił minister Adamczyk podczas wideokonferencji z mediami.

Adamczyk wskazał, że była siła i determinacja w zamawiającym, którym jest GDDKiA, aby znaleźć sprawdzonego wykonawcę.

"Mamy takiego wykonawcę, który daje nam gwarancję rzetelnego i zgodnego z harmonogramami wykonania prac. Musimy łączyć drogi w jednolitą sieć" - podkreślił Adamczyk.

Minister-członek Rady Minister Łukasz Schreiber podkreślił, że gratuluje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwu Infrastruktury finalizacji procesu wyłaniania nowego wykonawcy.

"To będzie droga, która ma służyć wszystkim. Dziś podpisana została umowa na odcinek Bydgoszcz Płn. - Świecie Płd., a kolejny Świecie Płd. - Nowe Marzy, będzie podpisany najprawdopodobniej w poniedziałek. To wiadomość, na którą wszyscy czekali. Ta droga jest niezbędna do tego, żeby nasz region mógł się rozwijać" - mówił Schreiber, który jest posłem PiS z Bydgoszczy.

Wyraził przekonanie, że kierowcy przejadą całą trasą S5 od Dolnego Śląska na Pomorze i w kierunku Warmii i Mazur w 2022 roku, co pozwoli na dobre skomunikowanie mieszkańców Bydgoszczy także z europejską siecią dróg.

W czwartek podpisano umowę na dokończenie budowy odcinka S5 w województwie kujawsko-pomorskim - Świecie Południe - Bydgoszcz Północ długości 22,4 km. Za budowę odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner), jej koszt to 583 mln zł.

W czerwcu 2019 r. GDDKiA odstąpiła od umów z firmą Impresa Pizzarotti po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z umową realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5 Nowe Marzy - Świecie Południe, Świecie Południe - Bydgoszcz Północ i Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ. W sierpniu 2019 r. ogłoszono przetargi.

GDDKiA 13 marca podpisała umowę na dokończenie prac budowlanych na liczącym 9,7 km odcinku drogi ekspresowej Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) - Szubin Północ z konsorcjum PBDiM Kobylarnia (lider) i Mirburd (partner). Inwestycja będzie kosztować 359 mln zł.

W województwie kujawsko-pomorskim droga ekspresowa S5 będzie mieć łącznie 130 km długości, a jej budowa została podzielona na siedem odcinków.

Pod koniec ubiegłego roku otwarto dwa fragmenty - od granicy z województwem wielkopolskim do Żnina Północ (Jaroszewo) oraz między węzłami Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) - Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo). Trwają prace budowlane na odcinkach Żnin Północ - Szubin Północ oraz Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) - Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn). Zakończenie prac na obu odcinkach jest planowane w tym roku.