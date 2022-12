Kujawsko-pomorskie: Powstaną przystanki kolejowe w Grudziądzu i Tucholi

W województwie kujawsko-pomorskim powstaną dwa nowe przystanki kolejowe w Grudziądzu i jeden w Tucholi oraz przebudowane zostanie przejście podziemne na stacji Nakło nad Notecią - poinformował w piątek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

PLK podpisały umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację prac budowlanych. Inwestycje za około 26 mln zł netto zostaną sfinansowane ze środków Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Powstaną przystanki Grudziądz Rząd i Grudziądz Centrum oraz Tuchola Rudzki Most.

Przystanek Grudziądz Rządz (linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni - Malbork zostanie zbudowany w pobliżu skrzyżowania z ul. Południową i drogą krajową nr 55, a przystanek Grudziądz Centrum (linia nr 208 Działdowo-Chojnice) - w rejonie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmińskiej. Pierwsza z inwestycji ma zostać oddana do użytku w połowie 2024 r., a druga - do końca 2023 r. Łączny koszt obu przedsięwzięć to 5 mln zł.

Trzeci z przystanków - Tuchola Rudzki Most (linia kolejowa nr 208) powstanie przy skrzyżowaniu z ul. Międzylesie. Inwestycja ma być gotowa do końca 2023 r., a kosztować będzie 2,2 mln zł.

Na stacji Nakło nad Notecią (linia kolejowa nr 18 Kutno - Piła Główna) przejście podziemne zostanie wydłużone i przebudowane. Dzięki realizacji zadania budynek dworca oraz perony połączone zostaną z ul. Nową i parkingiem Park & Ride. W ramach prac planuje się m. in. budowę dwóch wind przy wejściach do przejścia podziemnego oraz platform przyschodowych przy wejściach na perony nr 1 i 2.

Wiaty peronowe oraz zadaszenia nad wejściami na perony zostaną wyremontowane. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie w przejściu podziemnym i na peronach stacji. Zakończenie inwestycji planowane jest w drugim kwartale 2024 r. Koszt prac wyniesie 18,9 mln zł netto.

Celem Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu i wspieranie polskiej gospodarki. Na inwestycje przeznaczono łącznie 1 mld zł. W programie uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce, w tym 185 na liście podstawowej i 129 na liście rezerwowej. Z woj. kujawsko-pomorskiego na liście podstawowej znalazło się 11 lokalizacji, a na liście rezerwowej - trzy.

