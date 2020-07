Kujawsko-pomorskie: Prace na linii kolejowej od Dziarnowa do Wapienna przekroczyły półmetek

Prace modernizacyjne na odcinku linii kolejowej z Dziarnowa do Wapienna w województwie kujawsko-pomorskim przekroczyły półmetek. Wyremontowano tor pomiędzy miejscowościami o długości prawie 8 km i tory na stacji Wapienno - poinformowały we wtorek PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zakładanym celem inwestycji, realizowanej na linii kolejowej z Inowrocławia do Wapienna, jest szybszy, sprawniejszy i bezpieczniejszy przewóz towarów. Wartość przedsięwzięcia sięga prawie 14 mln zł i jest finansowana ze środków budżetowych.

Na linii wykorzystywanej do przewozów towarowych, po zakończeniu prac między Dziarnowem i Wapiennem pociągi zwiększą prędkość z 40 do 60 km/h. Składy będą mogły zabrać więcej ładunków, gdyż poprawią się parametry trasy - zwiększy się dopuszczalny nacisk z 206 do 221 KN na oś.

Dotychczas między Dziarnowem a Wapiennem wyremontowano tor na odcinku blisko 8 km oraz tory na stacji Wapienno. Wymienione zostały szyny, podkłady i tłuczeń. Przebudowano też przejazdy kolejowe w Kościelcu, Wielowsi i Pakości. Nowa nawierzchnia będzie też na przejazdach w Piechcinie i Zalesiu Barcińskim oraz na drodze Ludkowo - Aleksandrowo.

Wykonawcy pozostały prace na 5 km toru. Zakończenie robót planowane jest do października br.

Prace na torach zorganizowane są tak, że zapewniony jest również cykliczny przewóz ładunków do cementowni koło Wapienna oraz do zakładów w Inowrocławiu i Janikowie.