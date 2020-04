Kujawsko-pomorskie: Prawie 3,8 tys. przedsiębiorców otrzymało postojowe

Prawie 3,8 tys. przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego w środę otrzymało postojowe na łączna kwotę ponad 7,5 mln zł. To świadczenie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej - poinformowała rzeczniczka regionalna ZUS Krystyna Michałek.

Oddział ZUS w Bydgoszczy wypłacił 2010 świadczeń na kwotę 4,018 mln zł, a oddział ZUS w Toruniu - 1775 świadczeń na kwotę 3,55 mln zł.

Wysokość świadczenia postojowego dla samozatrudnionych, co do zasady wynosi 2080 zł, jest nieoskładkowana i nieopodatkowana. Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymują świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe.

W województwie kujawsko-pomorskim do wtorku wpłynęło prawie 52 tys. wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Ponad 41 tys. wniosków dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, a ponad 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych. Tylko 716 wniosków dotyczy postojowego dla umów cywilnoprawnych oraz 910 - odroczenia składek i rozłożenia zaległości na raty.

"Wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej są dostępne na stronie ZUS. Można je wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać pocztą lub złożyć osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem +Tarcza antykryzysowa+. Wnioski można także wysłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. To zdecydowanie przyspieszy ich obsługę. Ponad 80 proc. złożonych tą drogą dokumentów zostało rozpatrzonych automatycznie" - podkreśliła Michałek.

Rzeczniczka zaznaczyła, że warto zwrócić uwagę, aby dane we wniosku były poprawne i kompletne. Należy podać wszystkie trzy identyfikatory NIP, REGON i PESEL. To pozwoli uniknąć postępowań wyjaśniających.

We wnioskach o świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych często brakuje numeru rachunku bankowego albo jest on za krótki. Brakuje też informacji o formie opodatkowania i kwocie przychodów. Ważne, aby we wnioskach składanych w kwietniu wskazać dochód osiągnięty w marcu i lutym 2020 r. Pamiętać trzeba również o podpisaniu wniosku.