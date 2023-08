Kujawsko-pomorskie: Służby PERN dotarły do rozszczelnionego fragmentu rurociągu - trwają przygotowania do naprawy

Służby PERN dotarły do uszkodzonego fragmentu jednej z nitek zachodniego odcinka rurociągu "Przyjaźń" w gm. Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie), która uległa rozszczelnieniu. Trwają przygotowania do naprawy magistrali - poinformowała w niedzielę rano PAP rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska.

W sobotę wieczorem PERN poinformował, że spółka wykryła rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" w gminie Chodecz, na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka magistrali, którym ropa naftowa trafia do Niemiec. Natychmiast zostało wyłączone tłoczenie, druga nitka działa normalnie. Spółka zapewniła, iż nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

Po wykryciu rozszczelnienia jednej z nitek biegnącego pod ziemią rurociągu PERN, spółka skierowała na miejsce swoje specjalistyczne służby - w tym techniczne, eksploatacyjne, zakładową straż pożarną oraz ochrony środowiska i BHP. Teren został zabezpieczony.

"Nasze służby dotarły do fragmentu nitki rurociągu zachodniego, która uległa rozszczelnieniu. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do naprawy" - powiedziała PAP w niedzielę rano rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska podczas prac ziemnym.

Jeszcze w sobotę wieczorem PERN informował, że pozostała infrastruktura spółki, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec, "działa w trybie standardowym".

"Infrastruktura spółki podlega cyklicznym badaniom stanu technicznego zgodnie z prawem. Polskie rafinerie otrzymują ropę naftową zgodnie z nominacjami. Sytuacja nie ma wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców" - zapewnił PERN.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Spółka ma na terenie kraju cztery bazy magazynowe surowca i 19 baz paliw.

