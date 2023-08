Kujawsko-pomorskie: Służby PERN dotarły do rozszczelnionego fragmentu rurociągu - trwają przygotowania do naprawy (aktualizacja)

Służby PERN dotarły do uszkodzonego fragmentu jednej z nitek zachodniego odcinka rurociągu "Przyjaźń" w gminie Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie), która uległa rozszczelnieniu. Trwają przygotowania do naprawy magistrali - poinformowała w niedzielę rano PAP rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska.

W sobotę wieczorem PERN poinformował, że spółka wykryła rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" w gminie Chodecz, na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka magistrali, którą ropa naftowa trafia do Niemiec. Natychmiast zostało wyłączone tłoczenie - druga nitka rurociągu działa tam normalnie.

Po wykryciu rozszczelnienia jednej z nitek biegnącego pod ziemią rurociągu PERN skierował na miejsce swoje specjalistyczne służby - w tym techniczne, eksploatacyjne, zakładową straż pożarną oraz ochrony środowiska i BHP. Teren został zabezpieczony. Spółka zapewniła, iż nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

"Nasze służby dotarły do fragmentu nitki rurociągu zachodniego, która uległa rozszczelnieniu. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do naprawy" - powiedziała PAP w niedzielę rano rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska.

Jak dodała, cały czas na miejscu obecne są służby ochrony środowiska spółki. Prowadzą prace związane z oczyszczeniem terenu z ropy naftowej, która wydostała się z uszkodzonej magistrali. "Ta kwestia jest dla nas również bardzo ważna" - zapewniła przedstawicielka PERN.

Jeszcze w sobotę wieczorem PERN zapowiedział, że przyczyny rozszczelnienia jednej z dwóch nitek odcinka zachodniego rurociągu "Przyjaźń" w gminie Chodecz będą badane. Spółka podawała wtedy, że na miejscu zdarzenia jest Państwowa Straż Pożarna, podkreślając jednocześnie, iż pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Regionalnym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

"Rekultywację terenu rozpoczniemy niezwłocznie po zakończeniu akcji naprawczej, tak by jak najszybciej przywrócić go do pierwotnego stanu. Wszystkie prace odbywają się pod nadzorem służb ochrony środowiska" - zaznaczył PERN.

Według spółki pozostała jej infrastruktura, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec, "działa w trybie standardowym".

"Infrastruktura spółki podlega cyklicznym badaniom stanu technicznego zgodnie z prawem. Polskie rafinerie otrzymują ropę naftową zgodnie z nominacjami. Sytuacja nie ma wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców" - zapewnił PERN.

PERN dodał, że "jest w stałym kontakcie z niemieckimi partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg +Przyjaźń+".

Awaria jednej z nitek rurociągu "Przyjaźń" na odcinku zachodnim, którym zarządza PERN, to drugie podobne zdarzenie w ciągu roku. W październiku 2022 r. służby spółki wykryły rozszczelnienie tej magistrali w rejonie miejscowości Żurawice (woj. kujawsko-pomorskie). Z uszkodzonej nitki doszło wówczas do wycieku ropy naftowej.

PERN zdołał przywrócić pełną funkcjonalność uszkodzonej nitki rurociągu "Przyjaźń" na odcinku zachodnim po trzech dniach - wznowiono wtedy tłoczenie surowca z wykorzystaniem obydwu nitek odcinka zachodniego. Wcześniej konieczne było dotarcie do uszkodzonego fragmentu magistrali i jej naprawa. Następnie przystąpiono do rekultywacji terenu.

Po tym zdarzeniu spółka informowała, iż nie stwierdzono znamion ingerencji osób trzecich.

Odcinek zachodni magistrali "Przyjaźń" to jeden z rurociągów, którymi na terenie Polski zarządza PERN. Łączy on bazę surowcową spółki w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem (woj. mazowieckie) z parkiem zbiornikowym MVL zlokalizowanym w Schwedt w Niemczech. Tą częścią magistrali płynie surowiec dla dwóch niemieckich rafinerii: PCK Raffinerie GmbH Schwedt oraz Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH w Spergau - wynika z danych spółki. Jak podaje PERN, biegnący przez Polskę odcinek zachodni rurociągu "Przyjaźń" osiąga wydajność 27 mln ton ropy naftowej rocznie.

Spółka zarządza również odcinkiem wschodnim rurociągu "Przyjaźń", który łączy jej bazę zbiornikową w Adamowie przy granicy z Białorusią z bazą surowcową w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka w woj. mazowieckim - odcinek ten posiada przepustowość 50 mln ton ropy naftowej rocznie.

PERN posiada też rurociąg pomorski, łączący bazę manipulacyjną w Gdańsku z bazą surowcową w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem. Dzięki tej trasie zabezpieczany jest transport surowca z kierunku północnego, czyli z dostaw morskich przez Naftoport w Gdańsku. "Odcinek pomorski pozwala klientom PERN dywersyfikować zarówno źródło dostaw - alternatywa lub uzupełnienie dla dostaw lądowych, jak i gatunki ropy sprawdzanych do przerobu w rafinerii" - informuje spółka.

Według danych PERN rurociągiem pomorskim można transportować surowiec w dwóch kierunkach, przy czym na trasie Gdańsk - Płock jego przepustowość wynosi ok. 30 mln ton ropy naftowej rocznie, zaś w przeciwnym kierunku rurociąg osiąga wydajność ok. 27 mln ton na rok.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Na terenie Polski spółka ma też cztery bazy magazynowe surowca i 19 baz paliw.

