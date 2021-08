Kujawsko-pomorskie: W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych powstanie 250 km tras za 16 mld zł

W ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030 r. w województwie kujawsko-pomorskim powstanie prawie 250 km tras, a koszt inwestycji wyniesie 16 mld zł. "Za dekadę będziemy mieli w regionie spójny, dobrze funkcjonujący system komunikacyjny" - powiedział wicewojewoda Józef Ramlau.

"Nasze województwo jest szczęśliwie położone właściwie w centrum Polski. Natomiast nie do końca jest w stanie wykorzystać to swoje dogodne położenie na skutek licznych niedogodności komunikacyjnych. Rządowy program w tym zakresie przewiduje dynamiczny rozwój i będzie to czas niezwykle pracowity dla Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. Chcemy w naszym województwie wybudować, na poziomie dróg krajowych i autostrad prawie ćwierć tysiąca kilometrów tras za 16 mld zł" - powiedział na konferencji prasowej wicewojewoda.

Ramlau podkreślił, że nadrzędnym celem jest wypełnienie istniejących luk, bowiem są już odcinki dobrze funkcjonujące, ale nie jest to jeszcze spięte w funkcjonalny układ. Zaznaczył, że jeśli jeszcze weźmie się po uwagę inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych to za dekadę w województwie będzie dobry system komunikacyjny.

Wicewojewoda zwrócił uwagę, że nie można zapominać o znaczeniu zaplanowanych do realizacji obwodnic miejscowości.

"To da nam rozliczne korzyści. Będziemy mogli liczyć na dynamiczny rozwój, a naczelny cel to poprawa warunków życia mieszkańców regionu. To również poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenie liczby wypadków" - dodał wicewojewoda.

Dyrektor bydgoskiego Oddziału GDDKiA Sebastian Borowiak podkreślił, że w województwie przede wszystkim trwa budowa ostatnich trzech z siedmiu odcinków drogi ekspresowej S5 i ogłoszone zostały przetargi cztery odcinki S10 Bydgoszcz - Toruń.

Droga S5 połączy Wrocław, Poznań i Bydgoszcz z A1 w okolicy Grudziądza. Łączny koszt inwestycji to 3,4 mld zł, z czego dofinasowanie unijne to 1,8 mld zł. W trakcie realizacji są odcinki: Nowe Marzy - Świecie Południe (termin otwarcia III kw. 2022 r.), Świecie - Bydgoszcz Północ (III kw. 2022 r.) i Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ (IV kw. 2021 r.).

W trakcie przetargu, w którym wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji, znajduje się kontynuacja S5, która połączy Wirwajdy koło Ostródy z A1 w okolicach Grudziądza.

W połowie czerwca ruszyły przetargi na projekt i budowę drogi S10 Toruń - Bydgoszcz długości około 50 km. Zadanie podzielono na cztery odcinki realizacyjne, trasa ma powstać do 2026 r.

W fazie opracowywania dokumentacji jest sześć obwodnic w ramach rządowego Programu Budowy 100 obwodnic - Brześcia Kujawskiego, Kowalewa Pomorskiego, Kruszwicy, Lipna, Nowej Wsi Wielkiej i Strzelna.

