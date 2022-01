Kujawsko-pomorskie: W szpitalach covidowych 27 inwestycji tlenowych

W szpitalach województwa kujawsko-pomorskiego, leczących pacjentów covidowych, zostanie zrealizowanych 27 inwestycji związanych z zaopatrzeniem w tlen. Łączna wartość wszystkich przedsięwzięć to 12,6 mln zł - poinformował we wtorek wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

"Po raz pierwszy otrzymaliśmy pulę środków dla szpitali zaangażowanych typowo w walkę z koronawirusem. Podjęliśmy decyzję, że w 20 jednostkach będzie realizowanych 27 inwestycji związanych z zabezpieczeniem tlenowym. Łączna wartość inwestycji to 12,611 mln zł. Tak zdecydowaliśmy, pomimo że sytuacja w naszym województwie nie jest zła i nie mieliśmy sytuacji kryzysowych, choć były momenty trudne. Uważamy, że cały czas w regionie potrzebne jest zabezpieczenie tlenowe" - podkreślił na konferencji prasowej wojewoda.

W najbliższym czasie ze zostaną podpisanie umowy ze szpitalami, a przekazanie środków nastąpi w najbliższych tygodniach.

Wojewoda zaznaczył, że nie są to ostatnie decyzje dotyczące wsparcia szpitali. W najbliższym czasie będą typowane zakupy wyposażenia i inne inwestycji, które mają pomóc szpitalom w czasie pandemii.

Bogdanowicz zwrócił też uwagę, że w regionie w 2020 r. i 2021 r. przeprowadzono szereg inwestycji tlenowych, m.in. w szpitalach w Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu, Radziejowie.

Obecnie w szpitalach województwa na dobę zużywa się 17 ton tlenu. W szczycie czwartej fali było potrzebne 25 ton, a w szczycie trzeciej - 37 ton.

Wojewoda poinformował, że na oddziałach covidowych przebywa 701 pacjentów, a w szczycie trzeciej fali 20 grudnia było ich 1190. Niepokojące jest to, że ostatnich czterech dniach, do 21 do 25 stycznia, w szpitalach przybyło 63 pacjentów. Dostępne są 134 respiratory, a 65 z nich jest wykorzystanych. Łącznie szpitalach zarezerwowanych jest 1400 łóżek dla pacjentów covidowych.

W Ciechocinku w szpitalu tymczasowym leczonych jest 13 osób (66 miejsc), a w izolatorium przebywa 30 osób (100 miejsc).

"Nasze izolatorium jest szczególne, bowiem posiada zabezpieczenie medyczne, pielęgniarskie, jest wyposażone jest w koncentratory tlenu. Możliwe jest tam udzielenie dość znacznej pomocy dla chorych na koronawirusa. Dopracowana jest też kwestia transportu pacjentów do szpitali w przypadku pogorszenia się stanu. Twierdzę, że jest to jedne z lepszych izolatoriów w kraju" - mówił Bogdanowicz.

Obecnie najwięcej pacjentów covidowych przebywa w szpitalach: w uniwersyteckim, Jurasza w Bydgoszczy, Radziejowie, w Grudziądzu, w zespolonym w Toruniu, w Mogilnie i w Aleksandrowie Kujawskim.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ Jan Gessek poinformował, że w województwie obecnie wykonywanych jest 31 tys. wymazów tygodniowo, a porównując tydzień do tygodnia to wzrost o ponad 6 tys. W 26 proc. przypadków badania wykazują wynik dodatni.

W regionie działa 47 punktów wymazowych, głównie typu drive-thru. W tym tygodniu zostaną uruchomione dodatkowo dwa punkty, a kolejne w przyszłym tygodniu. Planowane jest w tym tygodniu wydłużenie czasu pracy wszystkich punktów wymazowych do ośmiu godzin dziennie.

