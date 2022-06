Kujawsko-pomorskie: Węzeł Rynarzewo na S5 gotowy

W pełni przejezdny jest już węzeł Rynarzewo na drodze ekspresowej S5 z Bydgoszczy do Poznania, na odcinku Bydgoszcz-Błonie i Szubin-Północ. Zakończone zostały prace na drugim z rond wraz łącznicami w obrębie węzła.

Droga ekspresowa nr 5 na odcinku Bydgoszcz Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ długości 9,7 km została otwarta jesienią zeszłego roku. Wówczas do ukończenia pozostała budowa rond i łącznic węzła Rynarzewo.

W połowie maja otwarte zostało rondo i łącznice po jednej stronie trasy, co umożliwiło kierowcom jadącym z Rynarzewa do Bydgoszczy bezpośredni wjazd na S5, a także zjazd z S5 do Rynarzewa i Szubina.

Otwarcie ronda z łącznicami po drugiej stronie drogi pozwoliło kierowcom jadącym S5 z Bydgoszczy na zjazd do Rynarzewa, jak i jadącym z Rynarzewa na wjazd na trasę w kierunku Szubina i Poznania.

Trwają jeszcze prace wykończeniowe na odcinku S5, dotyczące dróg dojazdowych i zjazdów na posesje, zbiorników retencyjnych, ogrodzenia trasy głównej i remontu starej drogi krajowej nr 5.

Otwarcie w październiku 2021 r. odcinka Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ pozwoliło na przejazd S5 z Bydgoszczy do Poznania.

