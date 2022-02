Kujawsko-pomorskie: Wybór wykonawcy odcinka S10 Solec-Toruń Zachód unieważniony

GDDKiA unieważniła we wtorek wybór oferty konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) na budowę odcinka drogi ekspresowej nr 10 Solec Toruń-Zachód. Powodem decyzji jest wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, która uznała odwołanie jednego z oferentów.

O unieważnieniu przetargu poinformował we wtorek w komunikacie bydgoski Oddział GDDKiA.

Przetarg dotyczył zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. W trakcie budowy ma powstać m.in. nowy węzeł Solec oraz dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP). Zbudowane będzie również przejście dla zwierząt dużych, obejmujące zarówno nową drogę, jak i sąsiadującą linię kolejową.

Oddział GDDKiA w Bydgoszczy 15 grudnia 2021 r. dokonał wyboru oferty konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner).

"Jeden z oferentów, zgodnie przysługującym prawem, odwołał się od tego wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej. 17 stycznia 2022 r. KIO wydała wyrok, w którym uznała odwołanie jednego z oferentów, firmy PORR, i postanowiła o odtajnieniu części oferty złożonej przez konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner), która uzyskała najwyższą ocenę w toku postępowania. Dziś wpłynęło do nas pisemne uzasadnienie wyroku. W związku z powyższym unieważniamy czynność wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud" - poinformował we wtorek bydgoski Oddział GDDKiA.

Budowa S10 Bydgoszcz-Toruń o długości 50 km została podzielona na cztery odcinki realizacyjne. Droga S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

