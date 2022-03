Kujawsko-pomorskie: Wznowione zostanie połącznie kolejowe Szlachta-Wierzchucin

W niedzielę przywrócone zostanie kursowanie pociągów na linii kolejowej nr 201 na odcinku Szlachta-Wierzchucin w Borach Tucholskich. Połączenia na trasie zawieszono dwa lata temu. Ich wznowienie postulowała lokalna społeczność.

Kursy zostaną wznowione wraz z wejściem w życie zmian w rocznym rozkładzie jazdy PKP.

"To kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców województwa. Lokalny rozkład jazdy był konsultowany z samorządowcami i mieszkańcami, więc zakładamy, że będzie odpowiadał na zapotrzebowanie. Pociągi na trasie Szlachta-Wierzchucin, zawieszone dwa lata temu w związku z pandemią, są bardzo oczekiwane, mieliśmy w tej sprawie mnóstwo sygnałów" - podkreśliła członkini zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

Linię obsługiwać będą cztery pary pociągów w dni powszednie od poniedziałki do piątku i dwie pary w weekendy. Godziny kursowania i sieć przesiadek zostały ustalone przede wszystkim z myślą o uczącej się młodzieży, dojeżdżającej do szkół m.in. w Bydgoszczy, Grudziądzu, Tucholi i Czersku. Do 19 kwietnia bilety za przejazd między Wierzchucinem a Szlachtą kosztować będą złotówkę.

Na realizację wszystkich pasażerskich przewozów kolejowych objętych aktualnym rozkładem jazdy samorząd województwa przeznacza 135,7 mln zł, wobec 90 mln zł poprzednio, co oznacza o ponad 30 proc. połączeń więcej.

Pozytywne zmiany dotyczą m.in. wznowienia w styczniu połączeń na trasie Toruń-Sierpc przez Lipno i zwiększenie liczby pociągów obsługujących połączenia. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu trwają prace nad dalszym zwiększeniem liczby pociągów kursujących w regionie.

