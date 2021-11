Kujawsko-pomorskie: Wzrósł ruch na drogach - na A1 o 30 proc.

W województwie kujawsko-pomorskim ruch na autostradzie A1 w porównaniu z 2015 r. zwiększył się o 30 proc., coraz więcej osób wykorzystuje obwodnicę Inowrocławia oraz drogę ekspresową S5 w codziennych dojazdach do pracy - wynika z Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21.

GDDKiA opublikowała wyniki badań natężenia ruchu na drogach krajowych realizowanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21. GPR przeprowadzany jest co 5 lat, a poprzedni odbył się w 2015 r. Ostatnie badanie rozpoczęło się w styczniu 2020 r. i trwało do połowy 2021 r.

Na autostradzie w woj. kujawsko-pomorskie A1 średni dobowy ruch roczny oscyluje w przedziale 27-30 tys. pojazdów na dobę na odcinku pozostającym w zarządzie GDDKiA (węzeł Toruń Południe - węzeł Kutno Północ) oraz 21-25 tys. pojazdów na dobę na odcinku koncesyjnym (granica woj. pomorskiego - Toruń). Ruch na autostradzie zwiększył się w porównaniu z 2015 r. o około 30 proc.

W przypadku S5 dobowy ruch roczny oscyluje w przedziale 11-14 tys. pojazdów na dobę na odcinku węzeł Nowe Marzy - węzeł Trzeciewiec oraz 11- 12 tys. pojazdów na dobę na odcinku węzeł Szubin Północ - węzeł Mieleszyn. Wyjątek stanowią odcinki wykorzystywane przy dojeździe do Bydgoszczy z gmin ościennych, gdzie kumuluje się ruch tranzytowy z ruchem lokalnym, szczególnie w czasie szczytu porannego i popołudniowego, przez co natężenie ruchu wzrasta na tych odcinkach do 17-19,5 tys. pojazdów na dobę.

Na drodze krajowej nr 10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń jest to 15-21 tys. pojazdów na dobę i na odcinku odcinek Wyrzysk - Bydgoszcz - 12 tys. pojazdów na dobę, a na drodze krajowej nr 25 w miejscu kumulacji ruchu tranzytowego z lokalnym natężenie zbliża się do natężenia ruchu na autostradzie. Wzrósł też ruch na obwodnicy Inowrocławia, ograniczającej ruch tranzytowy na terenie miasta.

GDDKiA zarządza na terenie woj. kujawsko-pomorskiego siecią dróg o długości prawie 1010 km, z czego 92 km to autostrada A1 i 108 km droga ekspresowa S5. Badaniem objęto 128 punktów pomiarowych, w tym 12 na autostradzie i 18 na drodze ekspresowej. Wzrost ruchu na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA w woj. kujawsko-pomorskim, w porównaniu z badaniem z 2015 r., wynosi 17 proc., a średni ruch to 12307 pojazdów na dobę. Wartości te zbliżone są do wartości średniej na obszarze całego kraju, którego wzrost wynosi 21 proc. w porównaniu z 2015 r. i wynosi średnio 13574 pojazdów na dobę.

Pomiary na drogach krajowych były w całości zrealizowane z wykorzystaniem metod wideorejestracji i liczników automatycznych - w porównaniu do poprzednich pomiarów generalnych, całkowicie wyeliminowano udział obserwatorów rejestrujących pojazdy ręcznie w punktach pomiarowych.

Wyniki będą wykorzystywane między innymi do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg, oceny potrzeb modernizacji istniejącej sieci dróg krajowych, zarządzania ruchem, analiz ekonomicznych i środowiskowych oraz analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

