Kujawsko-pomorskie: Zawarto umowę na dokumentację rewitalizacji odcinka linii kolejowej nr 207

PKP Polskie Linie Kolejowe SA zawarły umowę z firmą Multiconsult Polska sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji odcinka linii kolejowej nr 207 z Grudziądza do granicy województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Wartość kontraktu to 4,33 mln zł netto.

Wykonanie dokumentacji projektowej jest pierwszym etapem przygotowania inwestycji dla lepszych podróży koleją z Grudziądza w stronę Kwidzyna i Malborka oraz do Trójmiasta. W planach jest takie rozwiązanie, by pociągi pasażerskie pojechały z prędkością do 120 km/h, a towarowe do 100 km/h.

Przewidziana jest wygodniejsza obsługa pasażerska na stacjach Grudziądz Owczarki i Rogóźno Pomorskie, gdzie planowane są nowe perony z wiatami i dojścia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Mają one być oświetlone i czytelnie oznakowane.

Zadanie współfinansowane jest w wysokości do 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja inwestycji przewidziana jest po zabezpieczeniu środków w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Obecnie realizowana jest rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku od granicy obu województw do Malborka, a uzyskane efekty mają zapewnić wygodne podróże na odcinku między Gardeją a Malborkiem.