Kujawsko-pomorskie: ZUS wypłacił prawie 300 mln zł w ramach trzynastek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w woj. kujawsko-pomorskim wypłacił trzynastą emeryturę już 222,6 tys. osób na łączną kwotę 295,5 mln zł, a przed Wielkanocą dostanie ją jeszcze 56,6 tys. uprawnionych. Kolejne terminy wypłat to 20 i 25 kwietnia.

Ostatnie trzynastki ZUS wypłaci osobom pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada na 1 maja.

"W kwietniu ZUS rozpoczął wypłatę trzynastych emerytur. Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzyma trzynastą emeryturę ze świadczeniem za kwiecień. Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 15 kwietnia, mogą spodziewać się dodatkowego zastrzyku gotówki jeszcze w tym tygodniu, przed Świętami Wielkanocnymi" - poinformowała w środę regionalna rzeczniczka ZUS Krystyna Michałek.

W tym roku trzynasta emerytura to 1217,98 zł na rękę. Nie trzeba składać wniosku, ZUS przyznaje i wypłaca pieniądze z urzędu.

"W woj. kujawsko-pomorskim trzynastą emeryturę od początku miesiąca do Wielkanocy otrzyma ogółem 277,6 tys. osób na łączną kwotę ponad 370 mln zł. Kolejne terminy wypłat po świętach to 20 i 25 kwietnia. Ostatnie trzynastki ZUS wypłaci osobom, pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada na 1 maja. Zakład przekaże środki na pocztę 26 a do banku 28 kwietnia" - zaznaczyła Michałek.

Trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

W przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe np. ZUS i KRUS, wtedy trzynastą emeryturę wypłaci ZUS. Gdy jedną rentę rodzinną pobiera kilka osób, to przysługuje wówczas jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które jest podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

