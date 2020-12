KUKE: liczba upadłości na stabilnym poziomie

Liczba upadłości, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, utrzymuje się w ostatnich miesiącach na względnie stabilnym poziomie - mówi Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE. - Natomiast ogromna zmiana dotyczy restrukturyzacji, których w listopadzie było cztery razy więcej niż rok wcześniej, a ich suma za ostatnie 12 miesięcy przekroczyła 700. Od momentu wprowadzenia w czerwcu br. uproszczonej procedury korzysta z niej ponad 70 proc. podmiotów dokonujących sądowej restrukturyzacji zadłużenia.





Ten wynik miałby być konsekwencją wyższych odpisów na oczekiwane straty na niespłacanych kredytach. W efekcie może to spowodować pogorszenie się dostępności finansowania bankowego dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych o słabszym standingu finansowym.Również najnowsze badanie Krajowego Rejestru Długów wykazało, że o 14 pp. względem poprzedniej ankiety powiększyło się grono firm, którzy negatywnie oceniają swoją sytuację finansową (wzrost do 30 proc.). Z kolei 4 na 10 przedsiębiorców ocenia, że w najbliższych trzech miesiącach ich sytuacja ekonomiczna pogorszy się. To wzrost o ponad 10 pp.ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności.Jako jedyna w kraju instytucja KUKE oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, a spółka faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu.