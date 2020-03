KUKE rozszerza zakres ubezpieczeń dla projektów eksportowych

KUKE rozszerza do 100 proc. zakres ochrony ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym. Korporacja podała, że to efekt znacznego pogorszenia się sytuacji w handlu międzynarodowym i rosnącego w wielu krajach ryzyka recesji w konsekwencji pandemii koronawirusa.

"W odpowiedzi na znaczne pogorszenie się sytuacji w handlu międzynarodowym i rosnące w wielu krajach ryzyko recesji w konsekwencji globalnej pandemii koronawirusa rozszerzamy do 100 proc. zakres ochrony ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym" - czytamy w komunikacie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Dodano, że co najmniej do końca tego roku KUKE "zdejmie z barków polskich eksporterów i banków finansujących albo refinansujących ich transakcje całe ryzyko handlowe i polityczne, oferując zakres pokrycia ubezpieczeniowego do 100 proc. dla obu tych ryzyk".

Zaznaczono, że dotyczy to wszystkich nowych transakcji z okresem spłaty kredytu dwóch i więcej lat.

Korporacja podała, że przejmie całość ryzyka transakcyjnego, dzięki czemu banki nie będą musiały tworzyć rezerw na pokrycie ewentualnych strat wynikających z braku płatności przez zagranicznego odbiorcę.

Przypomniano, że dotychczasową praktyką było zabezpieczenie przez KUKE do 90-95 proc. wartości projektu eksportowego.

KUKE poinformowała, że projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym w jej portfelu to głównie usługi budowlane wykonywane "pod klucz", dostawy maszyn lub linii technologicznych, środków transportu oraz szeroko rozumiany przemysł stoczniowy. "Pozyskanie zamówień w tych branżach jest ściśle powiązane z uzyskaniem bankowego finansowania, które w okresie narastającej niepewności w globalnej gospodarce będzie ulegało znacznemu ograniczeniu" - czytamy.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) to polska firma, której akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów (63,3 proc.) i Bank Gospodarstwa Krajowego (36,7 proc.). Ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.