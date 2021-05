KUKE: w kwietniu niewielki spadek niewypłacalności

W kwietniu 2021 roku upadłość ogłosiło 37 firm - o 21,3 proc. mniej w porównaniu z marcem i o 23,3 proc. więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 167, notując spadek o 4 proc. w skali miesiąca, natomiast w porównaniu z kwietniem 2020 roku nastąpił wzrost aż o 568 proc.

Zabezpieczyć transakcje firm

W branży handlowej indeks upadłości po kwietniu wzrósł z 0,66 proc. do 0,72 proc. Rok temu wynosił 0,72 proc. W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji wyniósł on 0,64 proc. (przed miesiącem 0,58 proc.), podczas gdy rok temu było to 0,28 proc.W transporcie i logistyce indeks upadłości minimalnie wzrósł z 0,63 proc. do 0,64 proc. W kwietniu 2020 r. sięgał 0,86 proc. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji nadal rósł – do 1,22 proc. wobec 1,19 proc. miesiąca wcześniej i 0,2 proc. przed rokiem.Indeks upadłości w branży usługowej wzrósł do 0,95 z 0,92 proc. w marcu. Rok temu był on na zbliżonym poziomie 0,87 proc. W przypadku rozpoczętych restrukturyzacji marzec przyniósł dalszy wyraźny wzrost do 1,52 proc. z 1,39 proc. w marcu, podczas gdy rok temu wskaźnik wynosił tylko 0,36 proc.KUKE ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności.Jako jedyna w kraju instytucja KUKE oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, a spółka faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu.Czytaj także: Ślagórski: Pandemia zwiększyła atrakcyjność Polski w łańcuchu dostaw dla niemieckiego przemysłu