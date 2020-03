Kulik z zarządu PZU: w tym roku będziemy nadal realizować strategię spółki

W 2020 r. będziemy nadal realizowali naszą strategię, starając się osiągnąć możliwie najlepsze wyniki - poinformował we wtorek na czacie inwestorskim członek zarządu PZU i PZU Życie Tomasz Kulik. Dodał, że spółka obecnie nie zakłada żadnych zmian dot. polityki dywidendowej.

"W 2020 roku będziemy nadal realizowali naszą obecną strategię, starając się osiągnąć możliwie najlepsze wyniki. O poszczególnych, konkretnych posunięciach będziemy informowali w stosownym czasie" - przekazał Kulik na czacie inwestorskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidulanych.

Kulik był pytany o to, czy PZU planuje zmiany w strategii w kolejnych latach.

"Więcej na ten temat powiemy podczas prezentacji strategii. Będziemy starali się w niej skupić na tym wszystkim, co robimy dobrze (działalność dotychczasowa) oraz tym wszystkim, gdzie widzimy możliwość jeszcze większej wartości dla klientów i naszych akcjonariuszy" - poinformował.

Członek zarządu PZU przekazał, że "na dzień dzisiejszy" spółka "nie zakłada żadnych zmian" w zakresie polityki dywidendowej.

Pytany, jaki procent ubiegłorocznego zysku zarząd zamierza rekomendować do wypłaty w formie dywidendy, Kulik odparł, że jest "za wcześnie, aby dawać jakiekolwiek kierunkowe informacje dotyczące dywidendy".

"Możemy powiedzieć, że nasza polityka dywidendowa nie zmieniła się i zamierzamy kontynuować dotychczasowe podejście w tym zakresie. To co może mieć wpływ na naszą politykę to sytuacja związana z COVID19, ale na dzisiaj ciężko jest oszacować zarówno skalę jak i wpływ tej sytuacji na pozycję kapitałową Grupy PZU" - przekazał.

Kulik poproszony był też o komentarz dot. m.in. krachu na giełdzie, który obserwujemy od drugiej połowy lutego.

"Dzisiaj mamy do czynienia z paniką i ucieczką od jakiegokolwiek ryzyka - w tym inwestycyjnego. Wszelkie modele i analizy fundamentalne dotyczące wyceny poszczególnych walorów w takich sytuacjach przestają działać. Rynek stara się zrozumieć, na ile COVID19 będzie miał wpływ na możliwość generowania przez poszczególne podmioty wyników i rentowności obserwowanych chociażby w roku 2019 i stara się to dodatkowo skwantyfikować. W tym kontekście uważam inwestycję w PZU jako bardzo dobrą, długoterminową inwestycję kapitałową, pozwalająca na osiąganie ponadprzeciętnych rentowności z tytułu regularnie wypłacanych dywidend" - czytamy na czacie.

PZU jest największym w Polsce ubezpieczycielem działającym na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Zysk netto grupy PZU za 2019 r. wyniósł 3 mld 295 mln zł.