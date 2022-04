Kumoch o PAŻP: konflikty należy rozwiązywać tak, by nie wpływały na funkcjonowanie ważnych gałęzi państwa

Istotne jest rozwiązywanie konfliktów tak, aby nie wpływały one na transport i na funkcjonowanie ważnych gałęzi państwa - powiedział w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Kumoch był pytany w programie Tłit Wirtualnej Polski o ewentualną decyzję o ograniczeniu ruchu lotniczego nad Polską i o to, czy prezydent Andrzej Duda jest tym zaniepokojony.

"Istotne jest rozwiązywanie konfliktów tak, aby nie wpływały one na transport i na funkcjonowanie ważnych gałęzi państwa" - powiedział Kumoch.

Od kilkunastu dni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL). Związkowcy nie zgadzają się na nowe zasady wynagradzania w PAŻP.

Prezes ULC Piotr Samson zapowiedział w czwartek, że jeśli do piątku, do godz. 10. nie uda się osiągnąć porozumienia między PAŻP a związkowymi kontrolerami ruchu lotniczego, to Eurocontrol może zdecydować o masowych odwołaniach rejsów nie tylko z i do Polski; plan ten wszedłby w życie z dniem 1 maja.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

