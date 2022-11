Kupili kryptowaluty i stracili wszystko. Wielka afera w USA

W miniony piątek jedna z największych platform handlu kryptowalutami FTX poprosiła sąd o ochronę przez bankructwem. W okresie weekendu portfele posiadaczy rachunków giełdowych zostały opróżnione.

Ogłoszenie upadłości przez FTX jest biznesowym ciosem w przyszłość rynku kryptowalut.

Brak czytelnych przepisów powoduje, że klienci zostali narażeni na miliardowe straty

Nikt nie wie, kto stoi na hakerskimi włamaniami dokonanymi w miniony weekend.

Upadek amerykańskiej platformy handlu kryptowalutami i kontraktami terminowymi FTX rozpoczął się na początku listopada, kiedy do mediów przedostały się informacje dotyczące konfliktu interesów pomiędzy otwartym funduszem inwestycyjnym Alameda Research i samą giełdą realizującą transakcje kupna-sprzedaży kryptowalut. Oba podmioty założył i kontrolował kapitałowo Sam Bankman-Fried, którego majątek, jeszcze nie tak dawno, był szacowany na ponad 17 miliardów dolarów.

Rozpoczęło się wówczas wstępne dochodzenie związane z operacjami inwestycji powierzonych przez klientów pieniędzy w kryptowaluty emitowane przez FTXcom. w ramach bardzo ryzykownych pakietów finansowych bez podstawowej gwarancji zwrotu kapitału. To naruszenie zasad doprowadziło do pojawienia się zachowań znamionujących panikę. Setki tysięcy posiadaczy kont postanowiło sprzedać swoje pakiety kryptowalut zapisane na indywidualnych kontach i wycofać gotówkę.

FTX ogłosiło upadłość co oznacza, że klienci stracą miliardy dolarów

Sam Bankman-Fried próbował negocjować sprzedaż części udziałów w platformie handlowej lub nawet w zamian za pożyczki od banków i funduszy zrzec się kontroli nad całym biznesem obejmujących kilkadziesiąt spółek zarejestrowanych formalnie w rajach podatkowych czyli w amerykańskim stanie Delaware i na Wyspach Bahama.

Poszukiwanie inwestora nie powiodło się dlatego w miniony piątek Platforma FTX wystąpiła do amerykańskiego sądu z wnioskiem o ochronę przed upadłością i wierzycielami. Jako jeden z warunków konieczne było zabezpieczenie kont finansowych spółki oraz klientów. Tymczasem w weekend doszło do kilku włamań internetowych na konta co doprowadziło do bardzo poważnych strat.

W ciągu weekendu z kont skradziono 663 miliony dolarów

Przedstawiciele firmy podali, że - w wyniki niekontrolowanych transakcji dokonanych przez niezidentyfikowane podmioty zniknęło kilkaset milionów dolarów. Według oceny specjalistów z grupy Elliptic zajmujących się światowym rynkiem kryptowalut łącznie skradziono ponad 663 miliony dolarów. Z tego 477 milionów przetransferowane na niezidentyfikowane konta, a reszta została czasowo przeniesiona do "bezpiecznego magazynu" kontrolowanego przez FTX.

W ocenie amerykańskiej Dyrekcji do spraw Badania Przestępstw Finansowych mamy do czynienia z wątkami afery o charakterze kryminalnym i takie zarzuty mogą zostać postawione właścicielowi oraz członkom zarządów kilkudziesięciu spółek działających w grupie FTX.

Amerykańscy śledczy prowadzą wyjaśnienia dotyczące afery o charakterze kryminalnym

Strona amerykańska, wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa Wysp Bahama, dokonały przeszukania w siedzibie spółki stolicy kraju Nassau, zabezpieczono komputery, dokumenty i inne rzeczy mogące wyjaśnić schemat nielegalnych transakcji.

Szkoda tylko, że kilkaset tysięcy posiadaczy kont, który przeprowadzali transakcje z wykorzystaniem platformy FTX stracili ponad 10 miliardów dolarów i szansa na odzyskanie nawet ułamka tej kwoty jest praktycznie nierealna.

