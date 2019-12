Kuraszkiewicz: połączenie usług pocztowych z finansowymi pozwala walczyć z wykluczeniem ekonomicznym

Połączenie usług pocztowych z finansowymi pozwala walczyć z wykluczeniem ekonomicznym - podkreślił prezes Banku Pocztowego Robert Kuraszkiewicz podczas uroczystości z okazji 100-lecia bankowości pocztowej w Polsce.

"Bank Pocztowy to zaufanie i stabilność oraz połączenie dwóch elementów misji" - zaznaczył prezes Kuraszkiewicz. Dodał, że usługi finansowe oferowane przez Bank Pocztowy poprzez 4,7 tys. placówek pocztowych gwarantują powszechny dostęp do usług finansowych i jest to jeden z elementów walki z wykluczeniem ekonomicznym.

Jak podkreślił, "korzyści z synergii instytucji pocztowej i finansowej są nie do przecenienia. "Współpraca krajowych spółek dla lepszego wykorzystania ich potencjału gospodarczego, z poczuciem i zrozumieniem nadrzędności interesu publicznego jest obecnie kluczowa - wskazał szef Banku Pocztowego.

"Z powstaniem 100 lat temu Pocztowej Kasy Oszczędnościowej, rozpoczął się nowy rozdział w budowaniu krajowych zasobów oszczędności" - zaznaczył premier Mateusz Morawieckie w liście do uczestników uroczystości 100-lecia bankowości pocztowej w Polsce.

Dodał, że Bank Pocztowy jest ważnym ogniwem polskiego systemu finansowego, a dzięki posiadaniu jednej z najliczniejszych sieci placówek w Polsce, także bankiem łatwo dostępnym dla obywateli. "To szczególnie istotne dla osób starszych i mieszkańców małych miejscowości, gdyż wszędzie tam, gdzie są placówki Poczty Polskiej, nasi rodacy mogą korzystać z bezpiecznych usług finansowych" - podkreślił szef rządu.

Obecny na uroczystości prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski wskazał, że żyjemy w czasach zmiany porządku gospodarczego, które określają również rolę i zadania Poczty. Jak powiedział są przynajmniej dwa duże wyzwania: rewolucja cyfrowa i zmiana struktury handlu, która poprzez zmianę cyfrową staje się globalną. "Wydaje się, że dla każdego państwa posiadanie własnego łańcucha dostaw logistycznych, może być jednym z najważniejszych zadań, bo o tym jak rozwijać się będzie gospodarka w danym kraju będzie decydowało to, kto posiada sieć logistyczną" - zaznaczył.

Dodał, że z tym związane są nowoczesne usługi bankowe, które zaczynają dotykać również usługi logistyczne i e-commerce. "Nowoczesne usługi bankowe, które Poczta Polska będzie oferowała, umożliwiają wykorzystanie szansy, jaką niesie za sobą rozwój e-commerce" - wskazał. "Pocztowe usługi bankowe są i muszą być przyszłością nowoczesnej gospodarki" - podkreślił Sypniewski.

Bank Pocztowy powstał w Bydgoszczy w 1990 r. Od samego początku związany jest z Pocztą Polską. Ideą leżącą u jego utworzenia było dążenie do reaktywacji bankowości pocztowej w Polsce. Strategicznym partnerem i głównym udziałowcem Banku Pocztowego jest Poczta Polska, która posiada 75 proc. minus 10 akcji Banku, drugim akcjonariuszem Banku Pocztowego jest PKO BP posiadający 25 proc. plus 10 akcji Banku. Bank Pocztowy posiada ponad 1,1 mln klientów.