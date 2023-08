Kurs bitcoina zanurkował. Miliard dolarów wyparowało z kryptowalut

Z 28,5 tys. dol. w czwartek (17 sierpnia) rano do 25,5 tys. dol. w piątek (18 sierpnia) ok. godz. 17 spadły notowania bitcoina. To przecena o niemal 9 proc. wywołana potwierdzenie sprzedaży przez SpaceX, Elona Muska całego holdingu BTC o wartości 373 milionów dolarów.

Kurs bitcoina w piątek 18 sierpnia spadł do 25 409 dol. i był najniższy od połowy czerwca, a do lipcowego szczytu tracił aż 19 proc.

Według CoinGlass, platformy handlu kryptowalutami, w ciągu ostatnich 24 godzin sprzedano kryptowaluty o wartości 1 miliarda dolarów.

- Cena bitcoina spadała jednak jeszcze zanim rynek poznał raport WSJ. Po "minutkach" Fedu inwestorzy nabrali przekonania, że w świetle wciąż mocnej gospodarki USA, Rezerwa Federalna może chcieć testować reakcje gospodarki i inflacji, na jeszcze wyższe stopy procentowe. Umocnienie dolara, napędzane mocniejszymi w ostatnim czasie odczytami danych makro, obciążyło zarówno Wall Street jak i samego bitcoina. Warto podkreślić, że ceny kryptowalut (podobnie jak rynku akcji) w potężny sposób kształtuje psychologia inwestorów, a wiadomość o potencjalnej sprzedaży inwestycji przez Muska została odebrana jako negatywny sygnał, który podkopuje wiarę w długoterminowy wzrost bitcoina - analizuje Eryk Szmyd, analityk domu maklerskiego XTB.

Jak dodaje, wciąż nie ma pewnych dowodów na sprzedaż bitcoina przez SpaceX, a raport WSJ w rzeczywistości może oznaczać odpis wartości BTC posiadanych przez firmę Muska w 2022 roku. Znając dynamikę rynku kryptowalut, jedno oświadczenie Muska, który potencjalnie stwierdzi, że SpaceX nie sprzedało ani jednego z posiadanych bitcoinów może spowodować błyskawiczny wzrost ceny bitcoina.

Warto też zauważyć, że przecena została zatrzymana na kluczowym poziomie wsparcia, w wyniku wcześniejszych minimów. Jeśli utrzyma się na poziomie 25 250 dol., nie jest wykluczone, że ponownie pójdzie w górę. Z drugiej strony, jeśli cena spadnie poniżej 24 750 dol. w piątek, spadek może być jeszcze większy.

W piątek po godz. 17 cena bitcoina oscyluje wokół 26 tys. dol.

