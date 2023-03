Kurs dużego producenta gier runął. Odpisy nie spodobały się inwestorom

CD Projekt poinformował w poniedziałek (20 marca) wieczorem o konieczności sporządzenia odpisów, które obciążą wyniki finansowe. Wtorkowa (21 marca) reakcja inwestorów jest jednoznaczna i bardzo stanowcza.

Zarząd firmy CD Projekt - czołowego polskiego producenta gier komputerowych - poinformował o podjęciu decyzji w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego wartość poniesionych dotychczas nakładów na prace rozwojowe związane z projektem Sirius tworzonym przez studio The Molasses Flood. Powodem decyzji o odpisach „są wyniki ewaluacji zakresu i potencjału komercyjnego Projektu Sirius w pierwotnej formule i prowadzone obecnie prace nad zdefiniowaniem nowych ram projektu”.

- Wartość nakładów poniesionych do końca roku 2022 wyniosła 33,4 mln zł i obciąży wynik finansowy spółki i grupy kapitałowej CD Projekt za rok 2022. Wartość nakładów dotychczas ujętych w księgach w styczniu oraz lutym 2023 roku wyniosła 9,5 mln zł i obciąży odpowiednio wynik finansowy za pierwszy kwartał 2023 roku - czytamy w komunikacie.

W reakcji na te doniesienia we wtorek (21 marca) CD Projekt jest najmocniej przecenioną spółką na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje producenta "Wiedźmina" tracą ponad 8 procent, przy dużych, wynoszących ponad 80 mln zł obrotach. Kurs spadł do poziomu poniżej 120 zł za jedną akcję, co jest najniższym poziomem od października 2022 roku.

Kapitalizacja spółki wynosi we wtorek około południa 12 miliardów złotych.

Obecnie w rejestrze krótkiej sprzedaży KNF widnieją cztery fundusze grające na spadek wartości akcji warszawskiego studia.

